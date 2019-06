Qualche giorno fa, la nota piattaforma di streaming online Netflix ha creato un'innovativa e particolare promozione pubblicitaria riguardante la tanto attesa terza stagione de La Casa di Carta, dal titolo originale 'La Casa de Papel', nella quale ha fatto apparire in diverse città italiane, come Roma, Palermo, Milano, Torino e Napoli, una teca con un manichino con una tuta rossa e la maschera di Salvador Dalì. La simpatica trovata pubblicitaria è stata parecchio apprezzata dai milioni di fan della serie televisiva spagnola, ma soprattutto il video ha rivelato un indizio sul nome di uno dei nuovi membri della banda del 'Professore'.

Negli ultimi giorni Netflix ha finalmente confermato che sarà il capoluogo siciliano a dare il nome al nuovo personaggio della famosa banda, che si chiamerà appunto 'Palermo'. La nuova stagione verrà distribuita da Netflix, a partire dal 19 luglio.

'Palermo', il nuovo membro della banda del Professore

Il nuovo membro della banda del Professore (Alvaro Morte) sarà Palermo, interpretato dall'attore argentino Rodrigo De La Serna ed oltretutto è bene ricordare che Palermo è anche il nome di uno dei più noti quartieri di Buenos Aires.

Nella serie l'uomo sarà un'ingegnere e avrà due nomi in codice, poiché indosserà anche lui la tuta rossa e la maschera di Salvador Dalì come tutta la squadra. Palermo sarà molto legato al 'Professore', con il quale in passato ha avuto una profonda amicizia. La terza stagione de La Casa Di Carta sarà interessata da altre interessanti new entry. Gli altri nuovi personaggi che entreranno a far parte della famosa banda saranno Lisbona interpretata da Itziar Ituño, Stoccolma interpretata da Esther Acebo, Marsiglia interpretato da Luka Peros e Bogotà interpretato da Hovik Keuchkerian.

La trama della terza stagione

Nella terza stagione de La Casa de Papel, il Professore sarà costretto a richiamare improvvisamente la sua squadra per cercare di salvare Rio che verrà rapito e si ritroverà in grave pericolo. Per tale ragione Tokyo, notevolmente preoccupata per la sorte di Rio, allerterà immediatamente il Professore e gli chiederà aiuto per salvare il ragazzo. Successivamente il Professore organizzerà un piano incredibile, deciderà, infatti, di rapinare il Banco de España insieme alla sua banda, una delle più grandi rapine mai pensate prima.

Inoltre, il trailer ufficiale mostra un grande colpo di scena, ossia la presenza di Berlino a Firenze, il quale sembrerebbe essere ancora uno dei protagonisti della serie spagnola.