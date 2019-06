Clamoroso colpo di scena arriva dalle puntate americane di Beautiful in onda attualmente negli Stati Uniti. Thomas, infatti, provocherà la morte di Emma, rea di aver voluto raccontare ad Hope la verità su sua figlia Beth.

Beautiful: Thomas fuori controllo

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane in onda a fine giugno in America annunciano la morte tragica di Emma. La Barber, infatti, rimarrà vittima di un incidente mortale provocato da Thomas.

Tutto inizierà quando il Forrester apparirà sempre più instabile tanto da far preoccupare per il suo comportamento Brooke. La Logan, infatti, crederà addirittura che il giovane possa arrivare a nuocere a sua figlia Hope (Annika Noelle). A tal proposito quest'ultima annullerà le nozze con Liam per dedicarsi anima e cuore a Douglas, rimasto orfano di madre.

Emma vuole svelare la verità ad Hope

Thomas tornerà a Los Angeles insieme al figlio dopo la prematura scomparsa di Caroline.

Il fratello di Steffy, infatti, farà ritorno proprio in un periodo delicato della vita di Hope e Liam (Scott Clifton), disperati per la perdita della loro neonata durante il parto sull'isola di Catalina. In realtà Beth è stata adottata da Steffy, che è all'oscuro dello scambio delle culle, per dare una sorellina a sua figlia Kelly. A conoscere il segreto saranno Zoe, Florence, Xander e Thomas. Ma ecco che l'incredibile segreto giungerà alle orecchie di Emma che, vinta dai sensi di colpa, si dichiarerà disposta a raccontare tutta la verità alla figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang).

Il Forrester uccide la Barber

Le trame americane di Beautiful rivelano che Thomas sarà sempre più fuori controllo tanto da pensare addirittura di eliminare la povera Barber. Il fratello di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), infatti, non esiterà a minacciare Emma (Nia Sioux) tanto da venire bloccata mentre si appresta a svelare lo scambio delle culle tramite dei messaggi con il cellulare. Il Forrester, infatti, la inseguirà con la sua automobile fino a colpire violentemente il suo paraurti.

Purtroppo la ragazza finirà fuoristrada dopo aver perso il controllo del mezzo. Non una fatalità, ma il frutto di un'azione volontaria.

Come svelato dal produttore della soap opera americana, Brad Bell, il figlio di Ridge ricoprirà il ruolo del cattivo. Nel frattempo Pam rivelerà a Brooke che, poco prima dell'incidente, Thomas aveva aggredito verbalmente Emma all'interno dello studio della Forrester Creations. La nipote di Justin troverà giustizia?

Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi su questa raccapricciante storyline.