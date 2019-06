Proseguono le trame della longeva soap opera americana, 'Beautiful' in onda sul piccolo schermo da oltre trent'anni. Le anticipazioni dell'appuntamento trasmesso su Canale 5 lunedì 24 giugno rivelano che Katie (Heather Tom) potrà puntare sul sostegno di Thorne per quanto riguarda la custodia esclusiva di Will, ma sarà preoccupata dalle intenzioni minacciose di Bill Spencer. Ci saranno delle complicazioni per Hope (Annika Noelle) che verrà sottoposta a un'ecografia e la dottoressa non riuscirà a sentire il battito del cuore del bambino.

La giovane Logan ha accusato un malore che l'ha costretta a essere portata in ospedale ed è stata accompagnata dal marito. I due coniugi saranno preda della paura di perdere il bambino.

Bill pretende l'affidamento esclusivo del figlio

Katie rimarrà sconvolta dalle intenzioni di Bill (Don Diamont) che pretenderà l'affidamento esclusivo del figlio. La Logan non può fare a meno di preoccuparsi perché convinta che il potere e le influenze dell'editore possano giocare un ruolo chiave per fargli avere la meglio nella battaglia legale.

Ma nella questione può certamente avere il suo peso la volontà di Will che vuole stare con la madre, mentre considera il padre quasi alla stregua di un estraneo.

Thorne dà il proprio sostegno a Katie per aiutarla a superare il diffcile ostacolo

Thorne darà il proprio sostegno a Katie facendole capire di poter fare affidamento sugli amici. Lui è pronto per stare vicino alla madre di Will in questo momento complesso della sua vita. I due hanno intenzione di lottare fino alla fine per il bene del bambino evitando dunque che possa finire nelle mani di Bill.

Katie e Thorne saranno dunque pronti per muovere un'autentica guerra al rivale, sebbene lei non si dimostri sicura dei suoi passi. Continuerà infatti ad essere dell'idea di non avere scampo nello scontro con Bill.

Un momento difficile per Hope

Hope e Liam (Scott Clifton) rimarranno in ospedale per continuare gli accertamenti, ma non arriveranno buone notizie e si creerà un nuovo allarme per la coppia che dovrà affrontare questa difficile situazione.

La figlia di Brooke rischierà di perdere il bambino, il suo quadro medico resta complicato, ma la giovane Logan potrà godere del supporto del consorte che cercherà di farle forza. Infine, dopo aver temuto il peggio, la situazione si stabilizzerà per Hope che supererà dunque il pericolo di perdere il figlio.