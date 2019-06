Soltanto qualche giorno fa Netflix aveva ideato un'originale campagna promozionale facendo apparire in alcune città italiane una teca con un manichino che indossava una tuta rossa e la maschera di Salvador Dalì. I fan de La casa di carta hanno apprezzato la simpatica trovata che, da una parte, pubblicizzava gli episodi inediti della serie, e dall'altra dava un indizio sul nome di un nuovo componente della banda del Professore. Sono state avvistate teche a Torino, Napoli, Milano, Roma e Palermo.

Una di queste città sarebbe stato il nome della new entry. Poche ore fa sembra che un sito spagnolo abbia svelato il nome misterioso, probabilmente rovinando la campagna marketing di Netflix. Il sito Fuera de series ha pubblicato l'intervista all'attore Rodrigo de la Serna che dovrebbe essere l'interprete di 'Palermo'. Il pubblico adesso attende l'arrivo della conferma ufficiale della nota piattaforma.

Sul sito spagnolo 'Fuera de series' è stata pubblicata un'intervista fatta all'attore Rodrigo de la Serna.

Quest'ultimo ha parlato del suo personaggio nella terza parte de La casa di carta, che verrà distribuita da Netflix il 19 luglio. L'interprete ha fornito qualche informazione sul suo ruolo nella serie chiamandolo 'Palermo'. Il nome in codice del nuovo rapinatore potrebbe essere proprio questo, considerato che anche nel capoluogo siciliano, in piazza Ruggero Settimo, è apparsa la teca con un manichino che indossa la tuta e la maschera dei ladri, al momento, più famosi del piccolo schermo. Sempre secondo il sito iberico, 'Palermo' è anche il nome di un quartiere popolare di Buenos Aires, la città di origine del nuovo personaggio.

Chi è 'Palermo' ne La casa di carta 3: le dichiarazioni dell'attore

Secondo la fonte 'Fuera de Series', Palermo è il nome in codice del nuovo componente della banda del Professore. Sul sito è presente un'intervista rilasciata dall'interprete del personaggio, Rodrigo de la Serna. L'attore ha parlato del ruolo che riveste nella nota serie di Netflix. Secondo le sue dichiarazioni, Palermo è un ingegnere che in passato è stato legato al Professore da una profonda amicizia e ha origini argentine, essendo nato nel quartiere 'Palermo' di Buenos Aires.

L'attore de la Serna non si è sbilanciato molto, ma ha sottolineato che il suo personaggio conosce il capo della famosa banda da moltissimi anni. Dall'intervista è venuto fuori che il nuovo componente sarà di grande aiuto per Tokyo e i suoi compagni. La banda, stavolta, ha scelto come obiettivo da colpire la sede della Banca di Spagna a Madrid.