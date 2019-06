Andrea Iannone e Giulia De Lellis sono pronti per essere la coppia più chiacchierata dell'estate, nonostante i due continuino a negare di avere una liaison. Dopo i vari indizi sui social, il pilota della MotoGp ha pubblicato la prima foto di 'famiglia' con la sua Giulietta.

Nei giorni scorsi numerosi indizi hanno portato ad una conclusione: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e l'ex fidanzato di Belen Rodriguez si stanno frequentando. Al momento se la loro sia una vera e propria love story non possiamo saperlo, ma i due passano molto tempo insieme.

Pubblicità

Pubblicità

Dopo gli scatti pubblicati dalla rivista Spy in cui i due erano stati beccati insieme in quel di Lugano, Giulia ha postato per sbaglio una foto su Instagram mentre era a letto con Iannone.

Poco fa sul profilo social di Andrea Iannone è stato pubblicato un nuovo scatto dal pilota che crea un perfetto quadretto familiare. L'ex di Belen ha messo una foto in cui compare la De Lellis, sua nipote Matilda e lui. A quanto pare Giulia sembra che sia passata al capitolo delle presentazioni.

Pubblicità

L'influencer, infatti, dopo essere ritornata dal week end romantico a Barcellona, si trova in vacanza con la sorella in Sardegna. Qui sarebbe stata raggiunta proprio dal pilota abruzzese. Quello dei due giovani è senza dubbio un passo importante. Per la gioia dei tantissimi fan, potrebbe anche indicare un punto di svolta nell'intreccio e ufficializzare la relazione.

Andrea Damante: 'Giulia e Andrea? Spero stiano bene insieme'

Mentre Andrea Iannone sembra aver archiviato la relazione con Belen Rodriguez, l'ex fidanzato di Giulia De Lellis ha lanciato una frecciatina alla presunta coppia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Belen Rodriguez

Andrea Damante con un velo polemico in una recente intervista ha detto: "Spero che lei e Iannone stiano bene insieme". In merito al suo nuovo flirt con Barbara Fumagalli invece, il deejay veronese ha smentito ogni tipo di pettegolezzo: "Se parlo con una ragazza non vuol dire che sia la mia fidanzata o la mia nuova fiamma".

Cecilia ai ferri corti con Giulia De Lellis

Cecilia Rodriguez sembra non apprezzare affatto la relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone.

Chechu, all'interno della Casa del GF, aveva legato molto con l'influencer, tanto da frequentarla anche al di fuori del reality-show con i rispettivi fidanzati. Attualmente il rapporto tra le due sembra che sia cambiato: Giulia e Cecilia sarebbero ai ferri corti. Durante un'intervista a Tabloit, alla domanda del giornalista su Giulia e Iannone, Cecilia avrebbe reagito negativamente. Prima si sarebbe allontanata, poi avrebbe sussurrato qualcosa. Secondo alcune indiscrezioni alla scena avrebbe assistito divertito anche Ignazio Moser.