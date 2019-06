Massimo Giletti e Barbara D'Urso è un connubbio che non si realizzerà mai in televisione. Infatti, il conduttore de L'Arena è tornato a punzecchiare la sua rivale parlando dei suoi programmi televisivi. Nell'intervista rilasciata al programma radiofonico Belve, il giornalista ne ha fatto un'analisi attenta passando per ogni sua trasmissione, parlandone in maniera non molto positiva, nonostante riconoscesse il grande successo televisivo della collega.

Infatti, Live-Non è la D'urso ha riscontrato un numero molto alto di ascolti e questo bisogna riconoscerlo, in quanto è una trasmissione che ha appassionato il pubblico con le sue storie.

Giletti non gradisce la tv fatta da Barbara D'Urso

Tra i telespettatori di Barbara D'Urso non è presente Massimo Giletti. Quest'ultimo intervistato da Belve ha dichiarato: "Io fatico a vedere l'elogio del nulla e a creare morbosità sul nulla". Poi, il conduttore di Non è l'Arena ha aggiunto: "Ho grande rispetto per la D'Urso perchè fa grandi ascolti ed è abilissima a gestire questa tipologia di televisione, poi nella vita ognuno fa quello che vuole".

Le dichiarazioni di Giletti alludono chiaramente alla vicenda riguardante Mark Caltagirone, soprannominata "Pratiful" in quanto ormai divenuta una sorta di soap opera senza fine con personaggi immaginari. Però, non è terminata qui, perché si vocifera che la D'Urso non apprezzerebbe l'approdo di Giletti a Mediaset. A tal punto, il giornalista ha confessato: "Faccio un altro tipo di televisione. Però ognuno ha il suo territorio e pensa di tenerlo tutto per sè.

Se un numero uno come Berlusconi si fa imporre le tematiche dalla D'Urso siamo finiti". Insomma come replicherà la conduttrice partenopea alla stoccata del rivale?

Barbara D'Urso assente per un paio di mesi in tv

Barbarella ha svelato la ragione per la quale mancherà per un paio di mesi in televisione. La presentatrice ha infatti preferito bocciare la proposta di Mediaset che avrebbe voluto protrarre le puntate di Live-Non è la D'Urso fino al 3 luglio.

Il programma è terminato la settimana scorsa e tornerà nella nuova stagione televisiva. Una scelta che la conduttrice ha fatto per uno scopo esatto: "Vorrei riposarmi anche perché ho intenzione di far disintossicare i telespettatori da me, dalla mia voce e dal mio volto" ha svelato la D'Urso ai microfoni di Repubblica. Poi, la stessa ha aggiunto: "Ora non potrei dire di no a nessuna delle mie tramissioni. Pomeriggio 5 mi ha cambiato la vita, mi ha fatto trasferire a Milano, sono in diretta ogni giorno, mi permette di sostenere le mie lotte.

Domenica Live l'ho fatta sulla mia pelle. Il Grande fratello è un programma che mi diverte da impazzire e poi c'è Live-Non è la D'Urso che è un gioiellino".