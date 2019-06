L’amicizia tra Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis sembra essere arrivata al capolinea. A quanto pare la sorella minore di Belen, non approverebbe il flirt tra l’influencer e Andrea Iannone. Giulia e Cecilia si sono conosciute all’interno della Casa più spiata d’Italia, durante l’esperienza del Grande Fratello Vip. Tra le due ex coinquiline si era instaurato un bel rapporto. Addirittura, una volta terminato il reality-show le due ragazze hanno continuato a frequentarsi con i loro rispettivi fidanzati.

Pubblicità

Pubblicità

Cechu all’epoca era all’inizio della liaison con Ignazio Moser. Giulia invece, era fidanzatissima con Andrea Damante. A quanto pare ad oggi l’idillio si è rotto. La sorella minore di Belen Rodriguez sarebbe contraria al nuovo flirt dell’ex corteggiatrice romana. La testimonianza arriva da un’intervista riportata su Tabloid.it

Cechu ha parlato della sua relazione con Ignazio. In seguito alla domanda su Giulia e Iannone, avrebbe reagito in malomodo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Prima si sarebbe allontanata e poi, avrebbe bisbigliato qualcosa lontano dai microfoni. Alla scena da quanto si apprende ha assistito anche Moser, in modo piuttosto divertito.

Di preciso cosa dia fastidio a Cecilia non possiamo saperlo. D’altronde Belen oggi ha ritrovato il sorriso con il suo ex marito, Stefano De Martino. A questo punto è giusto che anche Andrea si faccia di nuovo una vita. Se entrambi i diretti interessati sono felici assieme, perché non esserlo per loro? Per capire cosa abbia scaturito la reazione di Cecilia Rodriguez bisognerà attendere la versione della diretta interessata.

Pubblicità

Andrea Iannone fa sul serio con la De Lellis

Andrea Iannone e Giulia De Lellis sembrano fare davvero sul serio. Il pilota della MotoGP addirittura avrebbe chiesto alla nuova fiamma di stargli vicino nel Gran Premio di Catalogna. Giulia ha assistito dai box alla partenza del suo compagno. L'influencer sembra non nascondersi più con il pilota, tanto da menzionarlo anche nelle sue Instagram Stories.

Il ‘Dama’ beccato con un ex di Tempation Island

Mentre Giulia De Lellis ha ritrovato il sorriso con Andrea Iannone, il suo ex fidanzato è stato beccato a Milano con una mora.

Secondo le indiscrezioni lanciate da Chi, Andrea Damante è stato pizzicato in compagnia di Barbara Fumagalli. Al termine di un party, i due sarebbero andati nella casa di lui. Barbara è un volto noto per il piccolo schermo. In passato ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island. Poi ha partecipato a Uomini e Donne per corteggiare Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. Chissà se il deejay veronese abbia deciso davvero di voltare pagina dopo l’addio alla sua Giulietta, oppure sia solo un flirt passeggero.