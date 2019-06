Nonostante la maggior parte delle trasmissioni siano finite, il Pamela Prati gate continua a tenere banco nell'ambito del Gossip. In queste ultime ore, la conduttrice Mara Venier ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Stampa in cui ha rivelato alcuni retroscena relativi alla famosa intervista della showgirl a Domenica In. In quella occasione, infatti, la Prati raccontò tutte le meravigliose gioie dell'essere madre di due splendidi bambini, di accompagnarli a scuola e fare le valigie.

Le sue frasi, ormai, sono diventate un cult per tutti gli appassionati di gossip. Ad ogni modo, a distanza di tempo, Mara Venier è intervenuta sulla questione ed ha detto che, nel corso dell'intervista, si fosse resa subito conto che qualcosa non andasse. Qualche giorno dopo, infatti, la stessa showgirl pare le abbia telefonato per chiedere alla conduttrice una seconda intervista, mai concessa.

I sospetti della Venier dopo l'intervista alla Prati e le strane telefonate ricevute

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, pare che Mara Venier, nel corso della famosa intervista, avesse capito che la Prati non stesse dicendo esattamente la verità.

A confermare i suoi sospetti, poi, ci sarebbero state alcune telefonate successive. Il giorno dopo, infatti, la Venier ha raccontato di essere stata contattata dall'ex di Pamela, il quale le avrebbe detto che quanto detto dalla donna fosse completamente falso. Della stessa idea fu anche Roberto D'Agostino. Dinanzi a tali dichiarazioni, la Venier ebbe la conferma di quanto, in realtà, già sospettava. Poco dopo, inoltre, la diretta interessata sembra si sia messa in contatto con lei.

Mara Venier completamente delusa da Pamela Prati

Mara Venier, infatti, ha detto di aver ricevuto una telefonata da Pamela Prati nella quale la donna la implorava di tornare in trasmissione da lei per rilasciare una nuova intervista. In tale occasione, la showgirl continuava a ripetere di non centrarci nulla e di essere assolutamente innocente. La conduttrice di Domenica In, però, non le ha mai voluto concedere questa seconda opportunità, dal momento che si è sentita parecchio presa in giro e anche complice di tutta questa farsa.

Tutto, effettivamente, ha avuto inizio proprio da quella prima intervista che la showgirl rilasciò a Rai 1. La Venier, inoltre, ha anche raccontato che la Prati le avesse promesso di invitarla al matrimonio, invito mai pervenuto. La conduttrice ha concluso dicendo: "Mi sono già comprata il vestito ed il cappello. Mi ha detto che mi dava la partecipazione a mano. Sto ancora ad aspettà". Insomma, la zia Mara non ne vuole sapere proprio più niente di tutta questa storia.