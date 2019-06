Temptation Island è iniziato e sei coppie di innamorati hanno deciso di mettere alla prova il loro rapporto. Già nella prima puntata, andata in onda lunedì 24 giugno, gli esiti non sono stati positivi. I dodici concorrenti si sono divisi in due diversi villaggi, quello dei fidanzati circondati da 13 donne single e quello delle loro compagne attorniate da 13 tentatori. Le coppie hanno accettato di trascorrere 21 giorni separati per avere delle conferme e cercare di resistere alle tentazioni.

Gli spoiler trapelati prima dell'inizio del reality anticipavano un falò di confronto e una rottura già nella prima puntata. Da quello che si è visto sulla coppia Andrea e Jessica, entrata subito in crisi, i telespettatori hanno pensato che fossero proprio loro due i primi a lasciarsi. Invece, alla richiesta del falò di confronto da parte di Andrea, Jessica non si è presentata. Adesso si pensa possa toccare alla coppia Nunzia-Arcangelo, il cui celebre falò definitivo richiesto dalla giovane dovrebbe aprire la seconda puntata del 1° luglio.

Cosa è accaduto alle coppie di Temptation Island nella prima puntata

Nell'arco di una sola puntata, chi più chi meno, sono entrate in crisi tutte e sei le coppie concorrenti. Andando per ordine, i primi sono stati Andrea e Jessica, che stanno insieme anche dopo che lei ha deciso di annullare il matrimonio previsto per il mese di giugno di quest'anno. Dopo qualche ora dall'ingresso a Temptation Island Jessica inizia a sfogarsi con i tentatori su tutti i problemi che ci sono nella relazione con Andrea.

Poi la giovane perde la testa per il single Alessandro e Andrea, dopo aver visto una serie di filmati che lo distruggono emotivamente, chiede un falò di confronto a cui lei non si presenta. Poi è stata la volta della coppia Vittorio-Katia, lei eccentrica e sfavillante, lui tranquillo e poco espansivo. Lei si avvicina al single Giovanni e ammette che il fidanzato non le manca. Stessa situazione si verifica per Nicola e Sabrina, tra i quali ci sono 12 anni di differenza.

Lui, 30 anni, inizia ad avere comportamenti equivoci mentre lei, 42 anni, fa delle confidenze al tentatore Giulio e si avvicina a lui in modo molto evidente. Nonostante questo Nicola dice che la cosa non lo disturba.

Nella coppia Massimo-Ilaria il primo a cadere in tentazione è lui con la tentatrice Federica alla quale confessa di non essere più felice e soddisfatto del rapporto con la sua compagna, che vede i video e ci rimane malissimo. La coppia nata a Uomini e Donne, David e Cristina, entra in crisi per gli avvicinamenti di lei al single Sammy al quale confida i problemi che ci sono con David e i continui litigi che non la rendono serena.

Infine, la coppia Arcangelo-Nunzia, che stanno insieme da 13 anni, sembra arrivare ad un punto critico perché, mentre lei cerca di non avere comportamenti equivoci, lui invece si diverte con più tentatrici. La puntata di Temptation si chiude con la richiesta di Nunzia del falò di confronto con il suo fidanzato.

Il confronto tra Nunzia e Arcangelo apre la seconda puntata di Temptation Island

Nelle anticipazioni sul web si era parlato di una rottura dopo poche ore e, una volta esclusa la coppia Jessica-Andrea, per la mancata presenza di lei al falò di confronto, il dubbio è arrivato alla fine della prima puntata, quando Nunzia ha chiesto di incontrare il fidanzato Arcangelo perché delusa dai comportamenti del giovane nel villaggio degli uomini.

Quasi certamente, la seconda puntata di Temptation Island, in onda il 1° luglio, si aprirà con il falò di confronto tra i due. Potrebbero essere loro i concorrenti che, dopo poche registrazioni, si sono detti addio. La risposta al pubblico arriverà solo nella prossima puntata.