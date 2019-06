Nella mattinata di ieri, il settimanale 'Chi' ha riportato un'intervista rilasciata da Ignazio Moser e la sua compagna Cecilia Rodriguez. Nel corso dell'intervista i due ragazzi hanno parlato della loro vita e dei progetti futuri, ma inevitabile è stata la domanda da parte del giornalista su cosa ne pensassero della relazione di Iannone con Giulia De Lellis. Moser non si è voluto esprimere al riguardo, mentre la sorella di Belen ha voluto lanciare una frecciatina ai diretti interessati.

L'ex protagonista del Grande Fratello Vip ha infatti dichiarato che i due si troveranno sicuramente bene, dato che sono alti un metro e una banana. Nelle scorse ore è arrivata sui social la dura risposta del fratello del pilota.

La risposta di Angelo Iannone alla frecciatina di Cecilia

Giulia e Andrea, i diretti interessati, sembrano non avere dato molto peso alla cosa o quantomeno hanno deciso di non rispondere all'attacco. A decidere di replicare per le rime è stato invece il fratello di Iannone, Angelo.

Il ragazzo ha infatti postato una storia su Instagram che senza ombra di dubbio è dedicata alla Rodriguez. La frase scritta da Angelo è la seguente: 'Per chi ha il c... collegato alla bocca, andate al mare che lo rinfrescate'.

Il ragazzo non ha dunque per nulla digerito le parole della donna. I rapporti di Cecilia con Iannone non saranno sicuramente rimasti ottimi, data la sua dichiarazione. A 'Chi' la donna aveva dichiarato che tutti fanno gli auguri a questa nuove coppia e che nessuno prende invece mai posizione, cosa che ha voluto invece fare lei.

La relazione tra la De Lellis e Iannone procede a gonfie vele

I neo fidanzatini sembrano essere al momento più felici che mai. Reduci da una vacanza in Sardegna con la famiglia di lei, i due ragazzi appaiono molto affiatati e complici. La relazione tra i due non è ormai più un mistero, dato che sui loro profili social ufficiali i due si mostrano sempre insieme. Il settimanale 'Chi' ha immortalato i due proprio nella villa in cui stavano trascorrendo qualche giorno in relax, scatenando però la rabbia della De Lellis per l'invasione dei fotografi in casa.

L'influencer ha addirittura minacciato sui social di voler agire per vie legali.

Sempre il giornale in questione ha parlato delle fasi che avrebbero portato Giulia a lasciare Andrea Damante per il bel pilota. A quanto pare, il 'Dama' avrebbe fatto di tutto per riconquistare la sua amata e la sua fiducia. I due sembravano essere inseparabili fino alla settimana prima in cui l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata immortalata con Iannone. Il bel dj sarebbe rimasto molto deluso da questa rottura, anche se sui social non si è mai espresso