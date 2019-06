In questi giorni sul web stanno circolando una serie di notizie molto interessanti inerenti l'ipotetica partecipazione di Pamela Prati in qualità di tronista a Uomini e donne. A sganciare la bomba è stato il settimanale "Vero". Nel precedente numero, infatti, si era parlato di vedere la showgirl più discussa del momento come nuova tronista. Dopo l'amore fake con Mark Caltagirone, infatti, per lei ci sarebbe potuta essere la possibilità di trovare un amore in carne ed ossa.

Sulla questione è intervenuta direttamente la caporedattrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia. Attraverso le ultime Instagram Stories, infatti, la donna ha smentito categoricamente tali pettegolezzi. Maria De Filippi, dunque, pare abbia rifiutato di concedere questa possibilità a Pamela Prati, a causa di tutto quello di cui si è resa protagonista. Ma scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Dopo lo scandalo Pamela Prati si comporta come se nulla fosse mai accaduto

La showgirl Pamela Prati è la donna più discussa del momento.

In seguito alla scoperta delle nozze fake con Mark Caltagirone, infatti, è finita al centro di una bufera mediatica senza precedenti. Nonostante tutto, però, la Prati ha deciso di affrontare la cosa con nonchalance. In questi giorni, infatti, è stata avvistata in barca con Valeria Marini. Le due ex colleghe del Bagaglino si sono date alla pazza gioia come se niente fosse. Pamela, inoltre, ha anche pubblicato alcuni scatti e video nei quali appare distesa e rilassata.

Il suo comportamento, oviamente, sta generando un bel po' di scalpore.

Ad ogni modo, dopo tutto quello che è successo, pare che alla showgirl potesse essere concessa anche la possibilità di prendere parte al talk show pomeridiano di Maria De Filippi, Uomini e Donne. In seguito a tutti questi pettegolezzi, però, ci ha pensato Raffaella Mennoia a fare chiarezza sulla vicenda.

Raffaella Mennoia commenta la fake news sulla partecipazione della Prati a Uomini e Donne

La collaboratrice della De Filippi ha detto che non è assolutamente vero con una frase piuttosto eloquente: "Gli asini volano?".

A quanto pare, infatti, la padrona di casa non ha voluto concedere questa chance alla donna dal momento perché sono stati toccati punti estremamente gravi. Attualmente, infatti, sono in corso denunce e processi, poiché la Prati è stata accusata anche di truffa. Pertanto, sarebbe stato assolutamente inopportuno dare luogo a questo avvenimento.

Lo sfogo di Raffaella Mennoia è stato alquanto pesante. La donna ha esortato tutti i fan a non dare peso a tutto quello che circola sul web, dal momento che spesso vengono diffuse fake news.

Non è la prima volta che capita un fatto simile, proprio per questo motivo bisognerebbe prestare maggiore attenzione.