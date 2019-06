Dopo quasi due mesi d'assenza, Valentina Vignali è tornata sui social network più agguerrita che mai. Il giorno successivo alla sua eliminazione dal Grande Fratello 16, l'influencer ha ripreso possesso del suo profilo Instagram ed ha lanciato due chiari messaggi: uno di ringraziamento a chi l'ha sostenuta, l'altro più polemico in risposta a chi la offende sui chili che ha messo su nella Casa.

La Vignali replica alle critiche sul suo peso

Il ritorno di Valentina Vignali su Instagram, è stato in grande stile: la giocatrice di basket, infatti, è tornata in possesso del suo profilo dopo due mesi ed ha deciso di rivolgere un pensiero sia a chi l'ha apprezzata al Grande Fratello, che a chi non ha fatto altro che puntarle il dito contro.

Pubblicità

Pubblicità

Il primo messaggio che l'influencer ha mandato ai suoi fan, è il seguente: "Un bacione fortissimo a tutte quelle persone che mi hanno scritto e sostenuto. Grazie di cuore".

La cestista, con la schiettezza che la contraddistingue, ha scelto anche di rispondere anche a quegli haters che non hanno perso l'occasione per criticare ogni sua mossa nel reality.

"Un salutone a tutti quelli che dicono che sono ingrassata, come se non avessi gli specchi in casa", ha detto la ragazza con tono palesemente ironico.

La Vignali replica su IG a chi dice grassa: 'Torno come prima, la vostra stupidità non so'

La replica piccata di Valentina a chi l'ha offesa per i chili in più che ha accumulato in questo periodo, è: "Io tra tre settimane, con la dieta e l'allenamento, torno come prima. La vostra stupidità e superficialità, non so".

Valentina ritrova il fidanzato Lorenzo nella Casa del GF

Fatta eccezione per le critiche sul suo peso, Valentina Vignali si è detta contentissima dell'esperienza che ha fatto al Grande Fratello 16: oltre a trovare molti amici, la ragazza ha potuto verificare quanto sia forte il sentimento che la lega a Lorenzo.

Pubblicità

Dopo due mesi di silenzio assoluto, infatti, il fidanzato della giocatrice di basket si è fatto vivo durante la semifinale. Dopo che Barbara D'Urso ha fatto credere alla concorrente che la sua dolce metà non avesse più intenzione di sentirla, lui le si è palesato davanti e le ha ribadito che l'amore che c'è tra loro è più forte di prima.

Al ritorno a casa dopo l'eliminazione, l'influencer ha pubblicato sui social network una foto con il suo compagno ed ha scritto: "Il percorso è stato difficile, e stare lontani per così tanto mi sembrava impossibile.

Alla fine, questa è l'unica cosa che conta".

Valentina, dunque, è più innamorata che mai del suo Lorenzo e poco le importa di quelle persone che la attaccano su Instagram sui chili che ha messo su al GF 16: la giovane, infatti, si è detta certa del fatto che in meno di un mese tornerà nella sua forma fisica ideale, con buona alimentazione e tanto allenamento.