Dopo varie battaglie e appelli lanciati anche in diretta televisiva, alla fine Morgan è stato sfrattato dalla sua abitazione. Il cantante ha tentato in tutti i modi di non lasciare la sua abitazione, partecipando in diverse occasioni anche al programma Live, condotto da Barbara D'Urso su Canale 5, dove aveva esposto il suo problema sperando che potesse esserci un cambio di idea, ma alla fine non è stato così.

Il durissimo attacco di Morgan dopo lo sfratto e si scaglia contro Ligabue, Jovanotti e Vasco Rossi

Nel momento in cui le Forze dell'ordine hanno obbligato Morgan ad uscire di casa e quindi ad abbandonarla, il cantante ha scelto di fermarsi a parlare con i giornalisti che lo stavano aspettando sotto l'abitazione per raccogliere le sue sensazioni a caldo.

Pubblicità

Pubblicità

E ovviamente Morgan è stato un vero e proprio fiume in piena e ha rivelato che nel momento in cui sono entrati nella sua casa, lui stava recitando dei versi di Shakespeare e che in quel momento aveva in mano le 'armi della parole'. 'Loro, però, avevano già in mano le armi della fondina', ha proseguito il cantante, dicendo poi che nel corso di questi anni ha avuto modo di fare un sacco di soldi e che la gente voleva soldi da lui.

In pratica, quindi, il cantante sostiene di aver prestato soldi a svariate persone ma sempre nel suo sfogo in seguito allo sfratto ha aggiunto che successivamente lo hanno denunciato perché non aveva più soldi.

Pubblicità

Successivamente non è mancata la frecciatina al vetriolo di Morgan nei confronti di artisti e colleghi che in queste settimane non gli hanno dato una mano e che non si sono schierati dalla sua parte. 'Non sono amici, sono degli egoisti ha dichiarato Morgan facendo poi i nomi di Vasco Rossi, Ligabue e Jovanotti.

Il ritorno di Morgan in tv grazie a Simona Ventura e The Voice

Il cantante sfrattato sostiene che questi tre artisti abbiano pensato solo ed esclusivamente al loro disco e quindi che non si siano interessati della sua vicenda personale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Vasco Rossi

Morgan ha poi proseguito dicendo che non ha provato più a chiamarli perché non ha il loro numero diretto bensì quello dei segretari.

In attesa di scoprire se arriverà una contro risposta da parte di Ligabue, Vasco Rossi e Jovanotti c'è da dire che questo non è affatto un periodo fortunato per Morgan. Dal punto di vista lavorativo, però, questa stagione non è stata negativa per il cantante, il quale è tornato nuovamente in onda in televisione nelle vesti di coach a The Voice of Italy, il talent show di Raidue condotto da Simona Ventura, che l'ha voluto nuovamente al suo fianco dopo le esperienze fatte insieme ad X Factor.

Un ritorno in tv che ha entusiasmato il pubblico, tanto che Morgan è stato uno dei coach più amati di questa edizione.