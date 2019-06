Giulia De Lellis e Andrea Damante sono state una delle coppie in assoluto più amate di Uomini e donne. Il loro percorso all'interno del programma di Maria De Filippi è stato molto seguito e apprezzato, tanto da regalare ai due una notorietà enorme sui social. L'influencer conta al momento 4 milioni di fan su Instagram, mentre il bel dj circa due milioni. Dopo alcuni anni di avvincente storia, la relazione dei due è terminata a causa di un tradimento da parte di lui.

In un recente evento in cui presenziava l'ex corteggiatrice, lei stessa parlando del suo ex ha fatto il segno delle corna. Il settimanale 'Chi' ha rivelato dei dettagli sulla frequentazione avvenuta tra i due negli ultimi mesi, secondo cui sarebbero stati sempre insieme nell'ultimo periodo, anche se adesso lei sta con il pilota Iannone.

U&D, Andrea Damante si arrabbia quando Giulia viene fotografata in topless

Secondo quando riporta 'Chi', dopo la fine della relazione della De Lellis con Irama, quest'ultima avrebbe subito ripreso i contatti con Damante, pronto a riconquistarla.

A quanto pare, l'ex tronista di Uomini e Donne aveva giurato davanti alla famiglia di mettere la testa a posto. Lui sarebbe andato anche a Miami con lei per un servizio fotografico di bikini e in base a quanto riportato dal giornale, l'ex tronista di Uomini e Donne si sarebbe arrabbiato quando i fotografi avrebbero scattato delle immagini di lei in topless mentre si cambiava il costume.

I due sembravano essere inseparabili, anche se non si mostravano insieme sui social.

Damante sarebbe stato tranquillo perfino quando Iannone mandò il primo messaggio a Giulia, convinto del loro amore. Il pilota infatti, dopo aver interrotto la sua storia con Belen, aveva contattato la redazione del settimanale mostrandosi particolarmente interessato a Giulia. La De Lellis ha così lasciato il 'Dama' proprio per il pilota.

Andrea Damante non parla sui social, ma si sfoga con 'Chi'

L'ex tronista di Uomini e Donne non si è mai pronunciato sui social riguardo questa storia, ma il settimanale ha raccontato che durante uno sfogo il ragazzo ha mostrato tutte le sue fragilità e la tristezza di chi è stato lasciato dalla persona che ama.

Per l'ex coppia sembra ormai non esserci nulla da fare, dato che l'influencer sembra aver ritrovato l'amore accanto a Iannone.

La neo coppia è stata infatti fotografata mentre si scambia teneri abbracci e baci. Anche sui social la De Lellis non ha fatto più mistero di questa relazione, mostrandosi con il pilota insieme sul suo profilo Instagram. I due sono di recente tornati da una vacanza in Sardegna, passata insieme alla famiglia di lei. Per le foto scattate dal settimanale la ragazza si è parecchio arrabbiata, minacciando addirittura di agire per vie legali.