Sono iniziate a Ravenna le riprese di Summertime, una serie originale Netflix. Lo scorso marzo, la piattaforma aveva annunciato la produzione di alcune Serie TV italiane, tra cui una liberamente ispirata al romanzo di Federico Moccia "3MSC - Tre metri sopra il cielo". La trama avrà un'ambientazione estiva e si baserà sulle vicende di due giovani protagonisti, Ale e Summer.

Stando a quanto anticipato dal Corriere della Sera, il pubblico potrà seguire una moderna storia d'amore che sboccerà in estate sulla riviera adriatica.

La realizzazione di questa serie ha destato fin da subito un certo interesse perché ispirata al bestseller da cui nel 2004 è stata anche tratta una pellicola cinematografica di successo, diretta da Luca Lucini e interpretata da Riccardo Scamarcio. Le riprese sono iniziate a Ravenna, ma nelle prossime settimane si sposteranno a Cesenatico per poi concludersi a Roma. La serie prodotta da Netflix debutterà nel 2020 e la produzione mira a replicare il successo ottenuto sia dall'opera letteraria che dal film.

La trama di Summertime, la nuova serie italiana targata Netflix

Summertime, dunque, è attesa su Netflix per il prossimo anno. Si tratta di una moderna storia d'amore ambientata lungo la costa adriatica durante il periodo estivo. I due protagonisti sono Ale, un ribelle ex campione di moto che vorrebbe riprendere in mano la sua vita, e Summer, una ragazza anticonformista che vorrebbe vedere cosa c'è oltre la realtà in cui vive, ma non sa staccarsi dalla sua famiglia.

Entrambi provengono da mondi diversi e sono diametralmente opposti, ma quando si incontrano scatta tra loro un'attrazione inevitabile che li porta a vivere un amore travolgente e inaspettato nell'arco di un'intera estate. Quest'incontro li segnerà per sempre. Per Ale e Summer, infatti, le vacanze estive saranno un'esperienza indimenticabile che li porterà a guardarsi dentro e a decidere di cambiare le rispettive vite.

Il cast della serie Summertime

Il cast della serie Netflix Summertime è composto da: Coco Rebecca Edogamhe (Summer), Ludovico Tersigni (Ale), Andrea Lattanzi (Dario), Amanda Campana (Sofia), Giovanni Maini (Edo) e Alicia Ann Edogamhe (Blue).

La fiction è prodotta da Cattleya e diretta da Francesco Lagi e Lorenzo Sportiello.

Sul profilo Instagram di Netflix Italia, intanto, sono state pubblicate le prime immagini che mostrano il cast dei sei giovani attori sul set durante le riprese. Come anticipato in precedenza, la piattaforma statunitense renderà disponibile la serie per i suoi abbonati a partire dal prossimo anno, nei 190 paesi in cui il servizio streaming è attivo.