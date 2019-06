Dopo qualche giorno in cui si è detto e scritto di tutto su Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, in queste ore ha iniziato a circolare una notizia che non farà piacere ai fan della coppia: pare che l'amore nato a Uomini e donne tra i due ragazzi sia ufficialmente finito. A confermare il rumors che impazzava sul web da tempo è stato Amedeo Venza: l'ex corteggiatore, da sempre molto informato su tutto quello che riguarda i protagonisti della trasmissione, ha usato Instagram per comunicare la presunta rottura tra il bolognese e la fidanzata.

Ancora voci di rottura su Andrea e Arianna

Nelle ultime settimane sono circolati molti Gossip su Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: da quando i due hanno smesso di pubblicare foto insieme e di apprezzarsi a vicenda su Instagram, in tanti hanno cominciato ad ipotizzare che tra loro potesse esserci una crisi in corso.

Se i diretti interessati non hanno ancora commentato la notizia che li vorrebbe vicini alla rottura, ci ha pensato un ex volto di Uomini e Donne a confermare il tutto sui social network.

Stiamo parlando di Amedeo Venza, un organizzatore di eventi che in passato ha partecipato al people show di Canale 5: questo ragazzo, è popolare soprattutto per gli "scoop" che lancia in rete sui personaggi del momento.

"È finita tra Andrea e Arianna", ha scritto il giovane in una Stories che tutti i siti stanno riportando. Amedeo, inoltre, ha detto di essere molto dispiaciuto per la fine di questa relazione perché secondo lui sia Cerioli che la Cirrincione sono due belle persone. Colui che ha lanciato questa news che sicuramente farà molto discutere, ha aggiunto: "Spero che possano tornare insieme perché sono una delle poche coppie vere e che non fanno business".

Stando a quello che si dice in queste ore, dunque, l'ex tronista bolognese avrebbe chiuso con la fidanzata a meno di 6 mesi dall'inizio del loro rapporto: si ricorda, infatti, che Andrea ha scelto Arianna a sorpresa in studio, rinunciando alla possibilità di partecipare ad una delle puntate serali di U&D.

Il gossip di Venza su Angela Nasti

La notizia sulla presunta rottura tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, è soltanto l'ultima in ordine di tempo che Amedeo Venza ha dato di recente sui protagonisti di Uomini e Donne.

Il ragazzo, infatti, solo pochi giorni fa ha catturato l'attenzione degli appassionati di gossip sostenendo che Angela Nasti non sarebbe single come vuole far credere.

"La pausa di riflessione di Angela, si chiama Guido. Avvistati nella splendida location di Capri", ha scritto l'ex corteggiatore su Instagram la scorsa settimana. Ad avvalorare questa tesi è stata anche la segnalazione di una fan che il blog "Isa&Chia" ha riportato: pare che la napoletana sia stata vista in atteggiamenti confidenziali con Guido Grimaldi, armatore e figlio del proprietario di una nota compagnia di navigazione.

La giovane, però, pochi giorni fa ha smentito quest'indiscrezione dicendo che si tratta soltanto di un suo amico che gli altri hanno usato per creare un gossip inesistente sul suo conto.