Dopo tutto lo scandalo che è scoppiato su Pamela Prati, la showgirl sta continuando a comportarsi come se nulla fosse accaduto. Solitamente, nella splendida isola partenopea di Capri, dal 6 al 9 giugno, si tiene la cosiddetta VIP Champions. Si tratta di un evento a cui prendono parte molti VIP, i quali si sfidano in simpatiche gare di calcio e tennis. Tra i volti più famosi spiccano quelli di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, Alfonso Signorini, Valeria Marini e tanti altri.

La persona che, tuttavia, sta generando maggiore scalpore è la showgirl Pamela Prati. Quest'ultima, infatti, sprezzante dell'imbarazzo per tutto quello di cui si è resa protagonista negli ultimi mesi, ha deciso di prendere tranquillamente parte all'evento. La reazione del web è stata immediata, così come altrettanto immediata è stata quella della sua ex socia Eliana Michelazzo.

VIP Champions: la presenza di Pamela Prati genera scompiglio, Eliana sbotta su IG Stories

Pamela Prati ha deciso di presentarsi, come se nulla fosse mai accaduto, alla VIP Champions. La donna ha fatto il suo ingresso trionfale all'evento nella splendida isola di Capri sfoggiando uno sfavillante e sereno sorriso.

Pamela Prati senza pudore alla vip champions

Sul web, intanto, gli utenti si sono scatenati contro di lei reputando il suo comportamento molto strano. La persona che maggiormente si è indignata per la questione è stata la sua ex socia Eliana Michelazzo. Quest'ultima, infatti, ha pubblicato una IG Stories nelle quali ha mostrato uno scatto di Pamela Prati di spalle. La showgirl era proprio alla manifestazione che si concluderà domani a Capri. L'ex agente della Prati ha commentato dicendo semplicemente: "Senza vergogna, a Capri?" Della sua stessa idea, però, sembrano essere anche molti altri utenti.

Continuano i gossip su Pamela Prati, ma la showgirl ignora tutto e tutti

Dopo tutto quello che è accaduto in questi mesi, infatti, ci si aspettava da Pamela Prati un profilo decisamente più basso. Tuttavia, non è stato affatto così. Dopo la sua ultima apparizione in televisione a Verissimo, nella quale la showgirl ha spiegato di essere stata plagiata dalle sue due ex socie, la Prati ha ripreso in mano la sua vita. Nel frattempo, però, i Gossip sulla storia di Mark Caltagirone continuano a diffondersi.

Eliana, ad esempio, ha svelato che lui, in realtà, non esiste. Pamela Perricciolo ha capovolto completamente la situazione dicendo che lei un Marco Calta l'ha conosciuto. Quest'ultimo, in seguito, si sarebbe fatto chiamare Mark Caltagirone. Insomma, i misteri continuano a tenere banco in questa intriata vicenda. Mentre tutto procede, però, Pamela Prati sembra completamente estranea alla cosa.