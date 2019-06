La strada che porta alla scoperta della verità su Beth Spencer si accorcia giorno dopo giorno nelle puntate americane di Beautiful. Sempre più persone sono a conoscenza dello scambio di culle avvenuto a Catalina ad opera del dottor Reese Buckingham ma, fino ad ora, tutti hanno deciso di mantenere il silenzio. L'ultimo ad apprendere dell'accaduto è stato Xander il quale ha ascoltato per caso una conversazione tra Zoe e Flo. Le anticipazioni di Beautiful della prossima settimana rivelano che a breve sarà Thomas a giungere alla stessa conclusione.

Pubblicità

Pubblicità

Il rampollo Forrester apprenderà una confessione fortuita di Flo e, suo malgrado, si troverà coinvolto in questa drammatica vicenda. Ma non sarà l'unico: a breve anche qualcun altro giungerà alla medesima conclusione, sebbene il nome della persona in questione non sia ancora stato svelato.

Beautiful anticipazioni: Thomas vivrà un forte conflitto

Secondo le anticipazioni di Beautiful delle prossime puntate americane, Thomas sarà sconvolto nell'apprendere ciò di cui sono stati capaci Reese e Flo.

Anticipazioni Beautiful: qualcun altro scopre la verità

Il figlio di Ridge accuserà, e non a torto, la Fulton di essere una bugiarda e si troverà a dover prendere una difficile decisione sul da farsi: informerà Steffy della vera identità di Phoebe, pur nella consapevolezza che ciò potrebbe riportare Hope tra le braccia di Liam? Gli spoiler delle puntate comprese tra il 10 al 14 giugno precisano che Thomas si troverà a vivere un forte conflitto interiore, meditando di rivelare quanto da lui scoperto. Ma lo farà davvero?

Pubblicità

I tempi non sembrano ancora maturi per la svolta di questo caso, che sicuramente giungerà al termine in estate, come annunciato dallo stesso produttore esecutivo Bradley Bell.

Trame americane Beautiful: qualcun altro scoprirà la verità

Un'altra persona potrebbe portare alla svolta la storyline più importante dell'anno. Le anticipazioni di Beautiful delle prossime settimane segnalano, infatti, che qualcun altro scoprirà che Beth è viva. Un nome su tutti è dato come favorito per questa grande scoperta ovvero Wyatt Spencer.

Si scrive, infatti, che il figlio di Bill farà delle domande quando sentirà Zoe, Xander e Flo parlare di Beth. Saranno proprio i suoi sospetti ad obbligare il trio a parlare? Se il silenzio di Thomas sembra quasi scontato, considerando che ha già dimostrato di essere pronto a tutto per conquistare Hope, diverso è il caso di Wyatt, che ha sempre dimostrato grande sincerità verso il fratello. E considerando il rapporto che lo lega a Flo, con il quale ora fa coppia fissa, potrebbe essere proprio Wyatt la persona perfetta per mettere fine a questa delicata vicenda.

Pubblicità

Prima di allora però, un personaggio perderà la vita.