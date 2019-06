Le anticipazioni Il Segreto dal 10 al 14 giugno 2019 vedranno il ritorno di Francisca. La Montenegro, fino ad ora rinchiusa nelle segrete della villa, rientrerà in scena nel momento in cui Fernando braccherà il rapitore di Emilia ed Alfonso. Francisca sarà intenzionata a mettere fine alla vita del Mesia, ma verrà fermata dalla mano sicura di Raimundo. Intanto Antolina, delusa dal fallito tentativo di liberarsi di suo figlio, proverà di nuovo a percuotersi il ventre con un tagliere.

Stavolta i colpi saranno così forti da procurarle una forte emorragia. Tensione alle stelle anche per quanto riguarda Julieta che, a pochi giorni dalle nozze con Saul, ha avuto la disgrazia di incontrare i Molero. L'Ortega sarà intenzionato a vendicare l'onore della sua amata, come andrà a finire?

Anticipazioni Il Segreto dal 10 al 14 giugno: Antolina perde il bambino

Nelle puntate Il Segreto in onda su Canale 5 da lunedì 10 a venerdì 14 giugno, Antolina porterà a termine il suo folle piano.

Certa del fatto di essere stata scoperta dal dottor Zabaleta, la Ramos penserà che l'unica soluzione per scamparla sia quella di eliminare il problema alla radice. Antolina, approfittando dell'assenza di Isaac, si percuoterà con forza il ventre, fino ad avere una forte emorragia. A soccorrere la giovane sarà Alvaro, un medico arrivato a Puente Viejo per sostituire il dottor Zabaleta.

Alvaro comunicherà ad Isaac e Antolina un'infausta notizia: il bimbo che portava in grembo la Ramos non ce l'ha fatta.

La bionda fingerà di esserne addolorata, ma dentro di sé si sentirà estremamente sollevata. Ora potrà contare sulla vicinanza di Isaac, facendo leva sulla sua compassione per la disgrazia che li ha colpiti.

Francisca torna nelle puntate 'Il Segreto'

Non contenta, Antolina insinuerà che la colpevole di tutto sia Elsa, rea di averla spinta dal burrone in occasione della festa di Santa Lucia. La Laguna, disperata, proverà a convincere del contrario sia il Guerrero che gli altri paesani ma senza ottenere alcun risultato.

Nel frattempo, Fernando si reca nel luogo in cui si trovano Emilia ed Alfonso. Con un gesto coraggioso, il Mesia ucciderà i rapitori, garantendo la salvezza ai Castaneda. Maria riabbraccerà i suoi genitori, scoprendo con gioia della gravidanza di Emilia. Proprio in quell'istante, Francisca farà la sua trionfale ricomparsa, minacciando con un'arma Fernando. A fermarla giusto in tempo sarà il buon Raimundo, l'unica persona in grado di tenere a bada le folli idee della Montenegro.

Calmate le acque Maria, Fernando, il Mesia e Raimundo toneranno in quel di Puente Viejo, mentre i Castaneda si rimetteranno in viaggio per Parigi. Infine, nelle puntate Il Segreto in onda su Canale 5 dal 10 al 14 giugno, un misterioso figuro si aggirerà in paese, interrogando chiunque incontri sullo 'spirito natalizio', chi sarà?