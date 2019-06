Giunta l'estate, la maggior parte dei programmi sono andati in vacanza. I gossip, però, non si accingono minimamente a chiudere i battenti. Nelle ultime ore, infatti, è trapelata una notizia spiazzante inerente un'inaspettata decisione presa dall'attore Walter Nudo. Quest'ultimo, infatti, ha deciso di compiere un passo estremo ponendo fine alla sua carriera televisiva. Dopo ben 24 anni di spettacolo, infatti, l'attore ha deciso di fare un clamoroso passo indietro e di abbandonare definitivamente il mondo della televisione. Walter Nudo, infatti, ha detto: "Dopo 24 anni è arrivato il momento di fare un passo indietro dalla televisione italiana". Scopriamo nel dettaglio quello che è accaduto.

L'ultima apparizione di Walter Nudo in televisione è stata al Grande Fratello VIP

L'ultima ufficiale apparizione di Walter Nudo in televisione è stata all'interno del Grande Fratello VIP. L'attore, infatti, decise di prendere parte al reality show per mettersi in gioco e per dimostrare che, anche in un programma trash, è possibile mettere in evidenza degli aspetti seri e interessanti. Ad ogni modo, dopo quell'apparizione, sull'attore sono circolati numerosissimi Gossip inerenti il suo orientamento sessuale.

Francesca Cipriani, infatti, fece passare la notizia che l'attore potesse essere omosessuale. Naturalmente, tale pettegolezzo non è stato mai confermato, ma neppure smentito, dal diretto interessato. In ogni caso, in seguito a tutto questo, Walter Nudo ha deciso di lasciare definitivamente la televisione italiana.

Walter Nudo e l'importante decisione in merito alla sua carriera in tv

L'attore ha sentito la necessità di allontanarsi da tale mondo dello spettacolo.

Purtroppo, a suo avviso, con il passare del tempo, il mondo della televisione ha preso una piega letteralmente distante dal suo modo di pensare e di vedere le cose. Proprio per questo motivo ha incominciato a sentirsi stretto e oppresso da quel contesto. In virtù di tutte queste ragioni, Walter Nudo ha deciso di porre, in modo irrimediabile, fine alla sua carriera televisiva. Dopo ben 24 anni di onorata carriera, il suo sipario cala.

Inoltre, negli utlimi tempi, si è reso conto di quanto sia prezioso il suo tempo, per questo motivo ha deciso di dedicare ogni attimo della sua vita alle persone che ama e a cui tiene davvero.

Lo sfogo è stato abbastanza duro, anche se Walter Nudo ci ha tenuto a chiarire che non giudica affatto tutte quelle persone che continuano a fare parte della televisione italiana. Molto semplicemente, quel contesto è diventato per lui inappropriato, al punto da spingerlo a compiere una decisone estrema.