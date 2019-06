In queste ore, sul web, non si sta facendo altro che parlare di una ex coppia di Uomini e donne, ovvero, Tara Gabrieletto e Cristian Gallella. La ragazza si è scagliata contro il programma per il fatto che lei e Cristian non vengono più invitati. Prima di lei ci ha pensato Eleonora Rocchini a sbottare pesantemente contro il programma di Maria De Filippi. La fidanzata di Oscar Branzani, infatti, aveva detto di essere davvero infuriata con Raffaella Mennoia anche per essere stata bloccata da lei sui social senza motivo.

Ad ogni modo, Tara non ci è andata giù in modo così pesante anche se non ha potuto fare a meno di lasciar trapelare qualche piccola frecciatina. La ragazza ha detto: "Se è vero che non ci invitano più? Beh, non ci sarei andata, quindi anche no". Scopriamo nel dettaglio che cosa è emerso.

I presunti motivi del possibile astio tra Tara e la redazione di Uomini e Donne

A quanto pare, la produzione di Uomini e Donne non sembra essere in ottimi rapporti con tutti gli ex partecipanti.

Con Tara Gabrieletto in particolare, pare ci siano degli asti che affondano le radici in diversi anni fa. All'epoca del trono di Lucas Peracchi, infatti, la moglie di Cristian fu accusata di essere l'intermediatrice tra lui e la corteggiatrice Giulia Carnevali. I due ragazzi, infatti, furono accusati di frequentarsi al di fuori e, a seconda di quanto emerso in quella circostanza, pare che il loro tramite fosse proprio la Gabrieletto. Questo, quindi, potrebbe essere un motivo del presunto astio tra la produzione e Tara.

Ad ogni modo, nel corso di alcune Instagram Stories, la Gabrieletto è tornata sull'argomento a seguito di molte domande da parte dei fan. La ragazza ha confermato di non essere più invitata a Uomini e Donne. Tuttavia, lei e Cristian non sono le uniche coppie a non andare più in trasmissione.

La Gabrieletto dice di essere contenta di non essere invitata, tanto non ci sarebbe andata ugualmente

Nel corso dello sfogo, inoltre, Tara ha anche rivelato di essere stata invitata dalla redazione per partecipare a dei giochi insieme a Cristian.

L'ex corteggiatrice, però, ha dichiarato di aver rifiutato di cimentarsi in questa cosa, reputando l'attività tempo perso. In seguito, ha anche aggiunto che è contenta di non essere invitata alle scelte nel castello dei precedenti tronisti, dal momento che non sarebbe mai andata a scelte di persone che neppure conosce.

Insomma, vero o meno, lo sfogo di Tara Gabrieletto sta generando davvero moltissimo scalpore. Dopo quanto accaduto, la ragazza ha dato luogo ad un altro sfogo sui social in cui ha esortato le persone a smetterla di scrivere articoletti su tematiche così futili ma di soffermarsi, piuttosto, su cose molto più serie.