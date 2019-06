Pamela Prati sarà davvero la prossima tronista di Uomini e donne? È questa la domanda che si stanno ponendo i telespettatori negli ultimi giorni. L'indiscrezione è stata lanciata dal settimanale "Vero", secondo cui l'ex soubrette del Bagaglino sarebbe in cerca di un amore "in carne ed ossa" dopo aver scoperto e confessato che il presunto promesso sposo Mark Caltagirone non sarebbe mai esistito.

Tuttavia, questo rumor sarebbe stato prontamente smentito da Raffaella Mennoia, una delle storiche collaboratrici di Maria De Filippi, impegnata in queste settimane con le registrazioni in Sardegna della nuova edizione di Temptation Island che debutterà stasera, 24 giugno, su Canale 5.

Pubblicità

Pubblicità

Prati a Uomini e Donne: il commento sibillino della Mennoia

Raffaella Mennoia ha pubblicato una Instagram Stories nella quale ha affermato: "Mi state scrivendo in moltissimi per smentire una notizia apparsa nelle ultime ore... Ma gli asini volano?". L'intervento social è stato accompagnato da una didascalia che recitava "fake news". Probabilmente l'autrice si riferiva proprio alla voce fatta circolare dalla rivista di Gossip "Vero", in base alla quale Pamela Prati sarebbe stata in lizza per approdare sul trono nella prossima stagione di Uomini e Donne.

Naturalmente, siccome la Mennoia non ha fatto nomi, non vi è alcuna certezza che si stesse riferendo alla showgirl sarda; magari parlava d'altro.

Pubblicità

Dunque la vicenda è ancora tutta da chiarire anche se, essendo da anni una delle principali collaboratrici di Maria De Filippi, si fa fatica a pensare che l'autrice non sappia la verità sull'eventuale partecipazione o meno della soubrette al dating-show di Canale 5.

Pamela Prati e il post sulla sua 'rinascita'

Dopo lo scandalo relativo alle finte nozze con l'inesistente Mark Caltagirone, Pamela Prati di recente è tornata sui social e ha pubblicato un post con uno scatto che la ritrae in vacanza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Nella didascalia, la soubrette ha riportato una citazione della grande attrice Anna Magnani: "Non c'è niente di più bello di una persona in rinascita. Quando si rialza dopo una caduta, dopo una tempesta, e ritorna più bella e forte di prima. Con qualche cicatrice in più nel cuore sotto la pelle, ma con la voglia di stravolgere il mondo, anche solo con un sorriso".

Insomma, una riflessione che sembra corrispondere all'attuale stato d'animo e a ciò che sta vivendo l'ex starlette del Bagaglino.

Naturalmente, non si può escludere a priori che la showgirl sarda stia cercando di ricominciare e di rimettersi alla ricerca del vero amore per essere finalmente felice. Secondo la rivista "Vero" potrebbe farlo a Uomini e Donne ma, chissà, questa volta potrebbe decidere di tutelare maggiormente la sua vita privata, frequentando persone vere e reali piuttosto che fantomatici fidanzati o promessi sposi "virtuali".