C'è un gossip che nelle ultime ore sta facendo molto discutere: pare che Maria De Filippi stia seriamente pensando di affidare il trono di Uomini e donne al personaggio più chiacchierato di questi mesi. Stiamo parlando di Pamela Prati, la soubrette che ha monopolizzato i media con la storia d'amore con l'inesistente Mark Caltagirone: a quanto pare, la conduttrice Mediaset ambirebbe a trovare un fidanzato in carne ed ossa alla sfortunata 60enne.

La Prati potrebbe tornare in Tv dopo l'estate

A pochi giorni dalla conclusione di "Live-Non è la D'Urso" dove si è parlato in modo approfondito della sua finta storia d'amore, Pamela Prati torna al centro del Gossip per un possibile ritorno in Tv.

Stando a quello che sostiene il settimanale "Vero", la showgirl sarebbe tra le candidate principali alla poltrona rossa di Uomini e Donne.

Voci che circolano nei corridoi Mediaset, dunque, fanno sapere che Maria De Filippi avrebbe un'interessante ambizione: trovare un fidanzato in carne ed ossa alla star del Bagaglino.

"Se questi rumors si trasformassero in realtà, sarebbero sicuramente il fiore all'occhiello della prossima stagione: la Prati, infatti, a settembre potrebbe salire sul trono", è questa la notizia che ha lanciato la rivista poche ore fa.

Da quando ha iniziato a circolare la news su un possibile esordio di Pamela nel ruolo di tronista, il pubblico sembra essersi diviso: da una parte c'è chi è a favore per portare avanti una "saga" che ha appassionato tutti negli ultimi mesi, dall'altra c'è chi non nasconde un'insofferenza nei confronti della soubrette e delle tante bugie che lei e le sue socie hanno raccontato prima di essere smascherate.

Pamela assente dalla televisione da settimane

Se Pamela Prati sarà davvero una tronista di Uomini e Donne, lo scopriremo tra qualche tempo: mancano ancora un paio di mesi al via delle nuove registrazioni del programma di Canale 5.

Il fatto che la sarda possa avere la chance di riscattarsi in Tv dopo la brutta figura che ha fatto ultimamente, sembra non convincere molti spettatori: da quando Barbara D'Urso ha dimostrato che l'avvocato della soubrette ha chiesto 60 mila euro per avere la sua assistita ospite a "Live", in tanti si sono ricreduti sull'ingenuità che la stessa ha sempre detto di avere.

Durante l'ultima puntata del suo format, inoltre, la presentatrice ha mostrato a tutti il messaggio che il legale Irene Della Rocca ha mandato al produttore della trasmissione per chiedere un cachet per la Prati, nonostante negli accordi si era stabilito che sarebbe intervenuta in diretta a titolo gratuito.

La star del Bagaglino, inoltre, avrebbe dovuto partecipare all'appuntamento conclusivo di Live per provare a difendersi dalle accuse: la donna, all'ultimo momento, ha pensato bene di declinare l'invito, sposando il più totale silenzio.