Pamela Prati continua ad essere indubbiamente uno dei personaggi più discussi, e al tempo stesso più chiacchierati di questo periodo. Dopo la polemica relativa alla notizia del finto matrimonio con Mark Caltagirone, la showgirl ha deciso di non apparire più in televisione, anche se ben presto potrebbe ritornare ad essere in onda all'interno di uno dei programmi più amati e seguiti del piccolo schermo.

Stiamo parlando di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi che rivedremo in onda a partire dal mese di settembre.

Pamela Prati potrebbe essere fra le troniste di Uomini e Donne

In queste ore sono arrivate delle interessanti indiscrezioni riguardanti quello che potrebbe essere il futuro professionale di Pamela Prati, visto che per lei si parla di un probabile approdo nella trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. La notizia è stata riportata in questi giorni sulle pagine del settimanale "Vero", che ha dedicato la copertina alla showgirl sessantenne protagonista del "finto matrimonio-scandalo" del momento.

Sulla rivista si legge che la soubrette potrebbe rimettersi in gioco dopo la bufera mediatica di questi mesi, e potrebbe farlo proprio partendo da Uomini e Donne, quindi da Maria De Filippi. A questo punto, dunque, non si esclude che la showgirl possa essere una delle nuove troniste del programma, ma potrebbe anche partecipare alla versione del "trono over" che si addice maggiormente alla sua età.

In ogni caso, la presenza della Prati a Uomini e Donne rappresenterebbe un vero e proprio colpo ad effetto per la De Filippi e il suo team, poiché garantirebbe loro ascolti molto importanti.

Al momento, però, da parte della showgirl e della conduttrice del dating-show non sono arrivate conferme ufficiali: la produzione, in queste settimane, è impegnata con la registrazione delle nuove puntate di Temptation Island che vedremo in onda da lunedì prossimo in prime-time su Canale 5.

Il ritorno in pubblico di Pamela Prati dopo lo scandalo del finto matrimonio con Mark Caltagirone

Intanto Pamela Prati, dopo la bufera e lo scandalo che l'ha travolta in questi ultimi mesi, sembra essere tornata nuovamente alla sua vita mondana.

Recentemente è stata avvistata all'evento benefico che viene organizzato ogni estate a Capri, dove era in compagnia di altri personaggi famosi del mondo dello spettacolo. Successivamente è apparsa in una serie di Stories in barca con la sua amica Valeria Marini, con la quale ha condiviso diverse fortunate stagioni del Bagaglino, e anche la travagliata esperienza nella casa del Grande Fratello Vip di qualche anno fa.