Questa sera a Live, non è la D'Urso doveva andare finalmente in onda il capitolo conclusivo del Pamela Prati gate. Secondo le anticipazioni erano previsti ospiti speciali e faccia a faccia davvero da non perdere, ma la Prati all'ultimo momento ha deciso di non presenziare nuovamente alla trasmissione. Ad ogni modo, nelle ultime ore, a generare particolare sgomento è un articolo di Novella 2000. Sul settimanale, infatti, sono state pubblicate, in esclusiva, le foto del famoso tatuaggio che Pamela Prati ha dedicato, tempo fa, a Mark Caltagirone.

Fino ad oggi non era mai trapelata alcuna foto di questo fantomatico tatuaggio, al punto che molte persone avevano incominciato a dubitare anche dell'esistenza di quest'ultimo. Ad ogni modo, a distanza di un bel po' di tempo, la showgirl ha deciso di venire allo scoperto e mostrarlo. Stando a quanto emerso, si tratta di una scritta, rappresentata sul costato, che recita così: "Mettimi come sigillo sul tuo cuore".

In esclusiva, il settimanale Novella 2000 è riuscito ad immortalarlo. Stando a quanto emerso pare si tratti di una frase che Mark Caltagirone le dedicò tanto tempo fa. Il tatuaggio, infatti, è stato fatto in tempi decisamente non sospetti. Secondo quanto emerso, pare si tratti di una frase molto importante per lei dal momento che gliela scrisse Mark un po' di tempo fa. Ma non solo. Nel corso della loro frequentazione virtuale, pare sia stato lo stesso Mark a invitare la showgirl a compiere il gesto di rendere indelebile sulla sua pelle la loro unione.

Il rifiuto di mostrarlo a Verissimo e l'impossibilità di dimenticare quanto accaduto

In occasione della precedente ospitata a Verissimo, la conduttrice Silvia Toffanin chiese alla sua ospite di mostrarle il tatuaggio. Pamela Prati, però, in quella occasione si rifiutò di mostrarlo davanti alle telecamere poiché altrimenti si sarebbero viste le sue ossa. Dopo tutto quello che è accaduto, infatti, la showgirl ha perso davvero molti chili. La stessa conduttrice, in quella occasione, le fece presente di essersi sciupata davvero troppo.

Proprio per questo motivo, quindi, la Prati scelse di non scoprirsi. Ad ogni modo, alla luce di queste nuove rivelazioni, il caso diventa ancora più fitto. Le foto di questo nuovo tatuaggio, infatti, stanno gettando nuova luce sulla vicenda. Tale gesto della showgirl, infatti, comproverebbe la sua assoluta estraneità ai fatti. Inoltre, la presenza di un tatuaggio dedicato a Mark sulla sua pelle impedirebbe anche alla donna di dimenticare tutta questa assurda vicenda.