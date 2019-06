Continua la questione inerente Pamela Prati e tutto lo scandalo generato dalla scoperta delle sue finte nozze con Mark Caltagirone. Dall'esplosione di tale bomba sono passate molte settimane e molteplici sono state le versioni dei fatti emerse fino ad ora. Pamela Prati si è sempre dichiarata innocente. La showgirl ha ammesso di essere stata plagiata dalle sue due ex socie Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Queste ultime due, invece, hanno dato luogo a versioni ulteriormente differenti.

Pubblicità

Pubblicità

La prima ha detto che tutte e tre erano assolutamente d'accordo sul da farsi, mentre la Michelazzo ha addossato tutte le colpe alla sua ex socia. Ovviamente, il tutto con tanto di prove alla mano, testimonianze su testimonianze. Sulla questione si sono espressi molti personaggi famosi, tra cui anche l'opinionista Karina Cascella. La donna ci era andata giù molto pesante contro la showgirl. Karina, infatti, aveva detto a Pamela Prati: "Vergognati, fai schifo".

In seguito a tali dichiarazioni, però, la Cascella ha deciso di fare un passo indietro e di chiedere scusa.

Le scuse ufficiali e pubbliche di Karina Cascella nei confronti di Pamela Prati

Karina Cascella è un personaggio molto seguito sui social. Proprio in questi giorni ha raggiunto il milione di follower su Instagram. Un traguardo sicuramente importante che le ha riempito il cuore di gioia. Il suo enorme seguito, però, la sta caricando anche di molte responsabilità.

Pubblicità

I contenuti che pubblica, le frasi che dice o che scrive vengono apprese da moltissime persone. Proprio per questo motivo, l'opinionista ha deciso di tornare su di un argomento molto scottante per ritrattare la sua versione dei fatti. Karina Cascella, infatti, ha voluto chiedere ufficialmente e pubblicamente scusa a Pamela Prati per averle detto di vergognarsi e di fare schifo. Queste frasi, pronunciate da una donna nei confronti di un'altra donna sono assolutamente inaudibili e inaccettabili. Proprio per questo, l'influencer ha decido di chiedere il perdono della showgirl.

La Cascella augura alla showgirl che la verità venga a galla e le auspica serenità

La Cascella ha spiegato che la questione si sta facendo molto più complessa del previsto. Le testimonianze sono davvero tante, così come molteplici sono anche le indagini in corso. Per questo, ha sentito il bisogno di fare un passo indietro e di augurare a Pamela Prati che la verità venga a galla.

Inoltre, l'opinionista dei salotti di Barabra D'Urso ha anche voluto augurare alla showgirl di non piangere più e di ritrovare la serenità e la felicità che in questo periodo pare stiano ampiamente scarseggiando all'interno della sua vita.