Appuntamento con le anticipazioni della soap Beautiful riguardanti ciò che accadrà nella settimana che va da lunedì 24 a venerdì 28 giugno su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40 circa. Molti i colpi di scena che appassioneranno i fan della soap americana, il primo dei quali vedrà Hope in ospedale in seguito ad un malore improvviso.

La Logan avrà il timore che la creatura che porta in grembo sia in pericolo, ma la situazione sembrerà volgere al meglio per la giovane moglie di Liam, mentre comincerà una battaglia legale tra Katie e Bill per la custodia esclusiva del piccolo Will.

Alla Forrester Creations, intanto, Ridge si vedrà costretto a ridurre il budget societario e, di conseguenza, dovrà decidere quale linea di abbigliamento chiudere tra quelle di Hope e Steffy.

Beautiful spoiler: il bambino di Hope sta bene, nessun pericolo per la gravidanza

Gli episodi in onda dal 24 al 28 giugno avranno come protagonista la giovane Hope Logan che ha avuto un malore improvviso mentre Liam era con Steffy alla casa sulla scogliera dove - come abbiamo visto nelle puntate precedenti - la Forrester ha confessato all'ex marito i suoi reali sentimenti.

Liam, avvertito del malessere della moglie, la raggiungerà in ospedale dove, in un primo momento, la dottoressa non riuscirà a sentite il battito cardiaco del bambino, generando un bel po' di preoccupazione nei futuri genitori. Fortunatamente però si tratterà di un falso allarme, e i medici constateranno che il nascituro è sano e sta bene. Dunque Liam e Hope potranno tirare un sospiro di sollievo dopo aver temuto di perdere il frutto del loro amore.

Steffy, in un gesto d'amore verso Kelly e il bimbo che sta per venire al mondo, preferirà evitare di avere ulteriori scontri con Hope.

Beautiful, trame dal 24 al 28 giugno: Ridge deve scegliere tra Hope e Steffy

Le anticipazioni relative alle puntate di Beautiful in onda la prossima settimana svelano che inizierà una vera e propria battaglia legale tra Katie e Bill per l'affidamento del piccolo Will. La Logan, infatti, vorrà fare il possibile per tutelare il figlio e verrà supportata in questo difficile momento da Thorne che le prometterà di starle accanto.

Ridge, nel frattempo, nel corso di un'assemblea alla Forrester Creations annuncerà di dover ridimensionare l'azienda e per questo motivo dovrà scegliere se eliminare la "Hope for the Future" o la nuova linea di Steffy.

Brooke sarà molto preoccupata per la figlia, poiché avrà il timore che Forrester possa penalizzare proprio il progetto di Hope a favore di quello di Steffy. Una decisione indubbiamente difficile che metterà l'uomo in una posizione piuttosto delicata.