La vicenda legata al giallo delle nozze tra Pamela Prati e Mark Caltagirone sembra essere arrivata al capitolo finale. Nelle scorse ore Dagospia ha svelato quello che doveva essere il piano originale del trio. Stando alle ultime news riportate sul sito di Roberto D'Agostino, Pamela Prati doveva essere abbandonata sull’altare. In questo modo il personaggio dell’imprenditore romano, sarebbe passato in secondo piano.

Dagospia avrebbe ricostruito nei minimi dettagli la messa in scena: “La location c’era, l’abito anche, tre camere prenotate e nessuna partecipazione inviata”.

La soubrette sarda con l'aiuto delle sue manager, avrebbe dovuto effettuare tutte le foto di rito, dal momento che era stata firmata un esclusiva con Verissimo dal valore di 40 mila euro.

Il mancato arrivo dello sposo il giorno delle nozze alle tre donne avrebbe fruttato tantissimi soldi, visto che poi non si sarebbe più parlato di altro. Le varie testate giornalistiche avrebbero fatto ferro e fuoco per ottenere le foto della Prati, sedotta e abbandonata sull’altare.

Prati-gate, Dagospia svela il presunto piano: ‘Pamela doveva essere abbandonata all’altare’

Pamela anche se distrutta per l'accaduto avrebbe partecipato in tutti i salotti per raccontare la fine della sua favola. Solamente in questo modo Caltagirone poteva uscire di scena, senza avere problemi. Tutti i fan delle Prati infatti, avrebbero puntato il dito contro l’imprenditore per aver lasciato una donna 60enne, il giorno del suo matrimonio.

La falsa messa in atto dalle tre complici era stata studiata ad hoc. Il matrimonio con un fidanzato fantasma sarebbe stato il piano perfetto per far recuperare i debiti alle tre donne. Sembrava davvero tutto così perfetto, se Dagospia non avesse indagato dal primo momento sull'esistenza di Mark Caltagirone.

Eliana Michelazzo: nuovo sfogo su IG

Eliana Michelazzo dopo aver raccontato la sua verità e aver smascherato l'affaire Prati, non sta affatto vivendo dei giorni felici. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne spesso si rende protagonisti di alcuni sfoghi sui social. La scorsa notte la Michelazzo ha dato luogo ad un nuovo sfogo sul web. Attraverso il suo profilo Instagram, l'ex agente della Prati ha ripercorso tutte le fasi del matrimonio con Simone Coppi.

La stessa Eliana, durante la confessione ha dichiarato di essere la prima vittima del sistema, poiché suo marito non esiste. Durante lo sfogo la Michelazzo è tornata a parlare anche della Perricciolo: "Eliana ha iniziato a vivere di più con il lavoro dopo che Pamela si è fatta il bypass...". Al termine dello sfogo postato sui social, Eliana Michelazzo ha ribadito ancora una volta di avere paura per la sua incolumità. La ragazza nonostante cerchi di essere credibile, viene spesso attaccata dai follower.