Nei prossimi episodi di Un posto al sole, si potrà finalmente assistere ad un momento che i fan attendono da tantissimo tempo. Dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio da Guido, Mariella, assalita dai sensi di colpa, deciderà finalmente di confessare a quest'ultimo tutta la verità sul piccolo Lorenzo. Nel frattempo, Vittorio avrà il suo bel daffare con Alex e la sua pestifera sorellina Mia. Di seguito le anticipazioni relative a queste storyline delle puntate di 'Un posto al sole' che andranno in onda fino al 14 giugno.

Proposta di matrimonio

In occasione del battesimo del piccolo Lollino (ndr nella realtà il bimbo è figlio dell'attore e responsabile del reparto web e grafico Max Schioppa che in Upas è comparso in alcune puntate come il venditore ambulante Pinaso) Guido (Germano Bellavia) deciderà di chiedere alla sua amata Mariella (Antonella Prisco) di diventare sua moglie. La sua proposta di matrimonio sarà molto romantica e commovente e darà una svolta diversa a questa storyline che ha mantenuto quasi sempre dei toni molto leggeri e comici.

Lollino il bambino è in realtà figlio di Max Schioppa, responsabile del reparto grafico di Upas e attore nel ruolo del venditore ambulante Pinaso

Guido le rivelerà di essere pronto ad amarla per tutta la vita anche se ha avuto un figlio da un altro uomo. Tuttavia Mariella, nonostante sia commossa da tale sincera proposta, si troverà costretta a rifiutare lasciando il povero Guido senza parole.

Mariella dice tutta la verità

Assalita dai sensi di colpa per avere mentito per così tanto tempo, Mariella crollerà e confesserà finalmente a Guido che è lui il vero padre di Lorenzo. Tale improvvisa notizia sconvolgerà letteralmente Guido, che si prenderà del tempo per fare chiarezza sui suoi sentimenti e rimettere ordine in questa situazione.

Attenzione perché in questa storia entrerà anche l'ex moglie di Guido, Assunta (Daria D'antonio), anche se non è ben chiarito quale sarà il suo ruolo dinanzi ai dubbi dell'uomo. Dopo avere informato il figlio Vittorio di quanto accaduto, Guido, come primo passo, affronterà Cerruti e si chiarirà con lui. A questo punto Guido potrà finalmente voltare pagina e si appresterà a trascorrere la vita assieme alla sua amata Mariella e al piccolo Lorenzo.

Alex dubbiosa sulla Terrazza

Nel frattempo Vittorio (Amato D'Auria) oltre a dover supportare il padre, avrà il suo bel daffare con Alex (Maria Maurigi) e la sua pestifera sorellina Mia (Ludovica Nasti) con la quale, almeno inizialmente non riuscirà ad andare d'accordo.

Alex, nonostante fosse,da principio, entusiasta all'idea di potersi trasferire alla terrazza verrà assalita da mille dubbi a causa di Mia. Vittorio si troverà a dover convincere la ragazza a tornare sui suoi passi e a trasferirsi alla Terrazza.