La favola d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi, nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip lo scorso autunno, è giunta al capolinea, così come annunciato dalla stessa influencer italo-persiana sui social solo qualche giorno fa. A distanza di qualche giorno, la Salemi è tornata su Instagram per ringraziare i numerosi folllowers che le sono stati vicini in questo difficile momento, ammettendo quanto la situazione sia ‘dura’. Anche se i reali motivi dell’addio non sono stati rivelati dai diretti interessati, sul settimanale ‘Spy’ sono apparse alcune indiscrezioni, secondo le quali il tutto sarebbe riconducibile all’ex tronista di Uomini e donne, il quale non avrebbe mai dimenticato la ex Cecilia Rodriguez.

Giulia Salemi torna su Instagram e ringrazia i followers

Solo qualche giorno fa il post di Giulia Salemi, con il quale dava l’annuncio della rottura con Francesco Monte, ha spiazzato i fan della coppia. In molti, infatti, sono rimasti sorpresi, in quanto i due parlavano sino a poche settimane fa di convivenza ed avevano già fatto le presentazioni in famiglia. Francesco, dopo l'annuncio della Salemi, ha comunque voluto puntualizzare che i due hanno preso questa difficile decisione di comune accordo, nel totale rispetto reciproco e da persone mature.

Rottura tra Francesco Monte e Giulia Salemi, lei torna sui social: 'E' dura'

Solo qualche ora fa invece, Giulia Salemi è tornata a parlare della questione sui social, ringraziando i numerosissimi followers che l’hanno supportata in questo delicato momento, ammettendo tra le altre cose, come la situazione sia particolarmente ‘dura’.

Addio Monte-Salemi, nuove indiscrezioni sui motivi della rottura

Anche se i diretti interessati non hanno fatto cenno ai reali motivi della fine della loro relazione, il settimanale ‘Spy’ riporta alcune indiscrezioni, secondo le quali il tutto sarebbe avvenuto a causa di Francesco Monte che, stando a quanto pubblicato, si sarebbe reso conto che Giulia non sarebbe la donna con cui voler costruire una famiglia.

Secondo il settimanale, infatti, il giovane tarantino non avrebbe ancora cancellato dal suo cuore alcuni fantasmi del passato che portano il nome della ex, Cecilia Rodriguez. Solo qualche giorno prima della rottura, la coppia aveva pubblicato delle foto che li ritraevano insieme e sorridenti mentre pubblicizzavano una maschera di bellezza. Il settimanale fa notare che, da giorni oramai l'addio era nell'aria e tra i due resta solo l'ottemperanza ad un contratto lavorativo che li obbligherà ad incontrarsi per questioni legate allo sponsor.

Per scoprire cosa succederà nelle vite di Francesco e Giulia non resta che seguire i loro rispettivi profili social, dove i due continueranno a tenere informati i numerosissimi fan.