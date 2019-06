La popolare e appassionante soap opera “Il Paradiso delle signore” in versione daily continua a fare compagnia ai telespettatori pur essendosi avviata alla conclusione. In attesa della messa in onda dei nuovi episodi che porteranno sicuramente delle novità a partire da autunno sempre nella fascia pomeridiana, la rete ammiraglia Rai sta trasmettendo le repliche della terza stagione. Nonostante manca ancora molto per scoprire quali protagonisti del grande magazzino torneranno a far emozionare il pubblico, iniziano a diffondersi le prime supposizioni.

Pubblicità

Pubblicità

Nella quarta serie, la coppia formata dai novelli sposi, Antonio Amato (Giulio Corso) ed Elena Montemurro (Giulia Petrungaro) potrebbe non fare ritorno nella città milanese.

Episodi terza stagione: Antonio riceve una proposta di lavoro, Elena intenta ad annullare le nozze

Tra Antonio ed Elena è stato un colpo di fulmine sin dal loro primo incontro. Per poter coronare il loro sogno d’amore i due fidanzati hanno affrontato degli ostacoli. A mettere il bastone tra le ruote alla coppia sono stati i loro rispettivi genitori.

Il Paradiso delle signore, quarta stagione: i coniugi Amato potrebbero uscire di scena

La vera svolta è avvenuta nel corso della puntata 165, ovvero quando il fratello di Salvatore ha ricevuto una proposta di lavoro alla Olivetti di Torino. Antonio dopo aver deciso di lasciare Milano grazie al consenso della sua fidanzata, ha fatto presente alla stessa di volerla sposare. I promessi sposi hanno fatto nuovamente i conti con nuovi imprevisti, a causa di Tina che per convincere la madre ad accettare la sua tresca peccaminosa con Sandro Recalcati si era decisa a non partecipare alla cerimonia del fratello. La decisione della giovane cantante ha fatto entrare in crisi Elena, al tal punto che aveva pensato di annullare le nozze.

Pubblicità

Fiori d’arancio nella famiglia Amato, Elena e Antonio potrebbero rimanere a Torino

Successivamente Antonio ha sorpreso la sua amata dedicandole una romantica serenata, con la complicità di Sandro. Il figlio di Agnese ha mantenuto la promessa fatta, visto che nell'episodio 177 lui ed Elena sono diventati finalmente marito e moglie, ricevendo la benedizione anche del signor Montemurro. Durante il matrimonio ci sono stati dei retroscena, che non sono passati inosservati ai fan più accaniti dello sceneggiato.

Il bouquet della sposa ad esempio è finito nelle mani di Gabriella, mentre Salvatore ha confessato a Roberta che Federico intraprenderà la carriera militare. Purtroppo sorge il dubbio che i coniugi Amato rischiano di uscire di scena, nonostante i loro interpreti non hanno ancora confermato se faranno parte del cast del Paradiso delle signore 4. Ebbene sì, l’indizio che fa intuire che i neo sposi non rimetteranno piede a Milano, è perché essendosi rifatti una nuova vita a Torino potrebbero rimanere lì.