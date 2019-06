A qualche ora di distanza dal post con il quale Giulia Salemi ha annunciato la loro rottura, Francesco Monte ha deciso di confermare il tutto con un breve messaggio pubblicato su Instagram. Oltre a chiedere rispetto per la sua privacy, l'ex concorrente del Grande Fratello ha fatto sapere che tra lui e l'influencer c'è molto affetto, nonostante la loro favola non abbia avuto il lieto fine che entrambi speravano.

Il post di Monte sulla rottura con Giulia

Anche Francesco Monte ha deciso di affidare ai social network il suo primo sfogo dopo la fine della storia d'amore con Giulia Salemi: un paio d'ore fa, infatti, sul profilo Instagram del tarantino è stato pubblicato un messaggio di conferma ai tanti Gossip che sono circolati nella giornata di oggi.

Pubblicità

Pubblicità

"Giulia ed io abbiamo sempre, o quasi, condiviso sui social momenti della nostra vita", ha esordito l'ex tronista prima di confermare la notizia che i fan dei "Fralemi" non avrebbero mai voluto sentire.

"Come avete notato, il nostro viverci non c'è più. Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine".

Il ragazzo ci ha tenuto a precisare che tra lui e l'ex compagna è rimasto del bene, nonostante il loro rapporto d'amore si sia interrotto a poco meno di un anno dal suo inizio nella Casa del Grande Fratello VIP.

Gossip, Francesco Monte conferma l'addio alla Salemi: 'Il nostro viverci non c'è più'.

"Vi chiedo di rispettare noi come persone e il momento che stiamo vivendo perché questa è la nostra realtà. Se davvero volete dimostrare affetto, fatelo senza giudicare, accettando le nostre decisioni", ha concluso Francesco rivolgendosi direttamente ai suoi tantissimi sostenitori.

La Salemi: 'La fine toglie l'ossigeno'

Qualche ora prima che Francesco Monte scrivesse il post Instagram che ha confermato la rottura con Giulia Salemi, quest'ultima ha usato toccanti parole per dare lo stesso triste annuncio.

Pubblicità

Il lungo messaggio che la giovane ha pubblicato sui social network nella tarda mattinata di oggi, infatti, ha fatto il giro della rete.

"Ce l'ho messa tutta e ho dato l'anima. L'inizio è stato dolce, la fine una lacerazione che ti toglie l'ossigeno", ha digitato l'influencer.

Esattamente come ha detto il suo ormai ex fidanzato, anche la ragazza di origini persiane ha confermato la loro favola non ha avuto il lieto fine che entrambi sognavano: nessuno dei due, però, ha svelato i motivi che li hanno portati ad allontanarsi in modo definitivo a quasi un anno dall'inizio del loro amore.

Le ultime notizie che erano trapelate sui "Fralemi", li volevano intenti a cercare una casa dove andare a vivere insieme a Milano: anche Fariba, la mamma della Salemi, si era detta contentissima di come stavano andando le cose tra i due.

Oggi, dopo un breve periodo di assenza dai social, sia Giulia che Francesco hanno deciso di informare i loro tanti fan che il sentimento che li ha tenuto insieme per tanto tempo, non c'è più.