Dopo il chiacchiericcio sul tatuaggio sbagliato, Sara Affi Fella è tornata ad essere tra le persone più discusse nell'ambito del Gossip. L'ex tronista di Uomini e donne, in questi giorni, si è lasciata andare ad una lunga intervista con il settimanale "Nuovo tv". In questa occasione ne ha approfittato per parlare della convivenza con il suo fidanzato Francesco Fedato, di come è riuscita a "guarire" piano piano dai problemi che l'hanno spinta a comportarsi in quel modo così errato, e anche della vita professionale.

In particolar modo, la ragazza ha spiegato di essersi molto pentita degli errori commessi, specie perché a causa del suo comportamento si sono incrinati molti rapporti lavorativi. La Affi Fella, infatti, ha rivelato che avrebbe piacere a tornare in tv, magari nel Grande Fratello. Sarà accontentata? Vediamo cos'altro ha raccontato.

Sara parla dei suoi problemi e della convivenza con Francesco

Nel corso dell'intervista con il settimanale "Nuovo tv", Sara Affi Fella si è messa a nudo ed ha raccontato nuovamente tutto il percorso psicologico fatto dopo lo scoppio dello scandalo.

Sara Affi Fella vuole tornare in tv

La ragazza ha detto di aver pensato davvero troppe cose in quel periodo. Ad un certo punto, però, ha incominciato a sentire il bisogno di rivolgersi ad uno specialista. Proprio grazie ad uno psicologo, infatti, ha intrapreso un percorso molto importante che l'ha fatta stare molto meglio. L'evento che, tuttavia, le ha dato la forza di andare avanti è stato il fidanzamento con Francesco Fedato. Dopo il naufragio delle sue ultime relazioni, Sara Affi Fella ha trovato l'amore e la serenità con un nuovo calciatore. Attualmente i due convivono a Trapani e tutto pare stia andando a gonfie vele. Lui è stato in grado di "salvarla".

La Affi Fella vuole un'altra chance in tv: andrà al Grande Fratello?

In seguito, la Affi Fella ha parlato anche della sua carriera professionale e universitaria. Dopo aver lasciato gli studi di Medicina, si è iscritta a Economia e Commercio. Al momento si sta dedicando principalmente allo studio, anche se avrebbe piacere di tornare in tv. A causa del suo comportamento, moltissimi rapporti lavorativi si sono incrinati, specie con Maria De Filippi.

Se potesse tornare indietro l'ex tronista di Uomini e Donne non agirebbe assolutamente come ha fatto. Nonostante si sia pentita ed abbia chiesto scusa a tutti, però, almeno i membri del talk show della De Filippi non ne vogliono sapere assolutamente più nulla di lei.

La ragazza, dunque, ha rinunciato all'ipotesi di un riavvicinamento con loro, pertanto, ha gettato le sue attenzioni su altro. Sara, infatti, ha concluso la sua intervista dicendo di avere piacere a partecipare al Grande Fratello.