Dopo essersi fatta tatuare una parola grammaticalmente errata in inglese, Sara Affi Fella è tornata ad essere tra le persone più discusse sul web. L'ex tronista di Uomini e donne era passata in secondo piano in tutti questi mesi. Questa terribile gaffe, però, l'ha fatta tornare a pieno regime tra gli argomenti di Gossip più diffusi. In merito alla questione è intervenuto anche l'opinionista Gianni Sperti. Quest'ultimo era stato tra i più velenosi nei suoi confronti dopo la messa in luce dell'inganno.

Quando qualcuno prova a mettere in cattiva luce il programma e a prendere in giro tutta la produzione e il pubblico, l'opinionista perde davvero le staffe. Nel corso della giornata di ieri, l'uomo si è divertito a rispondere ad alcune domande dei fan. Tra queste, ce n'era una legata a Sara Affi Fella. Un utente gli ha chiesto se fosse riuscito a perdonarla. La risposta del ballerino è stata davvero molto velenosa. Gianni ha fatto finta di non conoscerla.

Gianni Sperti lancia una frecciatina contro la Affi Fella

La domanda provocatoria su Sara da parte di un fan e la stoccata velenosa di Gianni Sperti

Tra ieri e oggi,Gianni Sperti ha dato luogo a molte confessioni. L'opinionista, infatti, ha chiesto ai numerosi fan di Instagram di fargli qualche domanda in modo da soddisfare la curiosità di molti. Tra le varie domande, quella che sicuramente sta generando maggiore scalpore riguarda quella su Sara Affi Fella. Una persona in particolare ha chiesto al ballerino se fosse riuscito a passare sopra a tutto quello che è accaduto.

Gianni Sperti, allora, ne ha approfittato per lanciare una velenosa frecciatina contro la bella modella di Venafro. L'opinionista ha detto: "Chi è?" La sua risposta non ha lasciato dubbi . A quanto pare, il ballerino non ha affatto dimenticato quanto accaduto, anzi, ha completamente rimosso la ragazza dalla faccia della terra.

Sara torna nel mirino del gossip dopo il tatuaggio sbagliato

Ricordiamo che, dopo pochi mesi dallo scandalo, la ragazza si è scusata con tutti attraverso il suo profilo Instagram.

La Affi Fella confessò anche di avere alcuni disturbi psicologici a causa dei quali era finita anche in terapia. Ad ogni modo, oggi come allora, le persone fanno davvero fatica a credere alla cosa. Come se non bastasse, a complicare la sua vita e ad incrementare ancor di più le critiche, ci ha pensato il suo ultimo tatuaggio. Il tatuatore, infatti, le ha scritto la parola inglese "my" al posto di "me". Dopo la diffusione della foto, il popolo del web ha incominciato a prendere in giro l'ex tronista in modo anche alquanto pesante.

Proprio per questo, la ragazza è stata costretta a rimuovere il contenuto dal web.