Era un Francesco Monte piuttosto nervoso quello che si aggirava al Pitti oggi: il tarantino, infatti, si è indispettito parecchio quando i giornalisti hanno iniziato a chiedergli spiegazioni sugli ultimi Gossip che sono trapelati sul suo conto. A chi gli ha domandato se fossero vere le voci che lo vorrebbero vicino ad una modella sudamericana, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 ha risposto stizzito che sono tutte cavolate, come sempre.

Monte commenta lo 'scoop' lanciato da Dagospia

Da una decina di giorni, Francesco Monte è tornato prepotentemente al centro del gossip per la sua movimentata vita sentimentale: dopo che ha ufficializzato la fine della storia d'amore con Giulia Salemi, al ragazzo è già stato attribuito un nuovo flirt.

Un paio di giorni fa, infatti, Dagospia ha riportato l'indiscrezione secondo la quale il 32enne avrebbe trascorso una notte di passione con la modella Maria Josè a Ibiza: i due, dopo essersi conosciuti al matrimonio di un amico, si sarebbero avvicinati pericolosamente lo scorso weekend.

Pubblicità

Pubblicità

Oggi, complice la presenza del pugliese al Pitti, una giornalista gli ha chiesto delucidazioni su questa notizia che impazza in rete sul suo conto: il giovane, però, è apparso poco predisposto a rilasciare dichiarazioni sulla sua vita privata.

"Non fare domande, non ho voglia", ha detto l'ex gieffino quando si è accorto che la conversazione con la sua interlocutrice si stava spostando sul gossip.

Di fronte all'insistenza di chi lo stava intervistando, Francesco ha sbottato: "È una c.... come tutte le altre, basta così".

Francesco Monte irritato dalle voci di flirt con Maria Josè: 'Una caz..., basta così'.

Sono queste, dunque, le uniche parole che Monte ha usato per smentire la voce che lo voleva già impegnato ad intrattenere una nuova frequentazione a pochissimo tempo dalla rottura con la Salemi.

Giulia e Francesco al Pitti ma non insieme

Il 13 giugno è stata una giornata molto intensa per Francesco Monte: il ragazzo, oltre a dover affrontare le pressanti domande dei giornalisti sulla sua vita privata, oggi ha rischiato di ritrovarsi faccia a faccia con la sua fresca ex fidanzata.

Pubblicità

L'evento di moda che sta andando in scena in questi giorni a Firenze, infatti, nelle ultime ore ha ospitato sia il pugliese che Giulia Salemi: seppur in due stand diversi, i due hanno partecipato al Pitti sfoggiando i loro migliori sorrisi.

L'influencer, in particolare, ha confermato alla stampa presente di voler ricominciare da sé stessa dopo la fine della storia d'amore con il tronista: anche per questo motivo, infatti, la giovane ha ripreso ad allenarsi e ad adempiere a tutti gli impegni di lavoro che ha in agenda.

Nonostante si vociferi che sia stato Francesco a mettere fine alla favola dei "Fralemi" (motivo per il quale i fan lo stanno attaccando tanto sui social), di recente Giulia si è esposta su Instagram per difendere il suo ex e per chiedere a tutti i loro sostenitori di non esagerare.