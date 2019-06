Continua la soap opera spagnola 'Il segreto' trasmessa per la prima volta in Italia nel 2013. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 17 fino a venerdì 21 giugno sottolineano che Fernando verrà ingannato e capirà di essere stato vittima di una messinscena. Il Mesia nel corso dello scontro ucciderà i rapitori di Emilia e Alfonso ma non finiranno le preoccupazioni. Maria si renderà conto del fatto che Emilia (Sandra Cervera) è incinta ma non potrà starle accanto per il fatto che si avvicina il momento della partenza.

Pubblicità

Pubblicità

Fernando dovrà fare i conti con l'arrivo della Montenegro che esce dal nascondiglio e inizierà a minacciare il rivale con un'arma. L'uomo rimarrà scosso alla vista della Montenegro e comprenderà di essere stato preso in giro. Le intenzioni di Francisca verranno impedite da Raimundo che inviterà la moglie alla calma ma resteranno i sospetti di Fernando. Quest'ultimo non riuscirà a capacitarsi del fatto che Gonzalo abbia contribuito alla finzione riguardante la morte della dark lady. Il Mesia si sentirà tradito dalla persona di Maria.

Il Segreto: Maria si getta nel vuoto con Esperanza - blastingnews.com

Alfonso ed Emilia costretti alla partenza dopo le ricerche per la morte di Perez De Ayala

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Isaac. Quest'ultimo vorrà chiarire il rapporto con Elsa alla quale farà notare i propri doveri di marito. Emilia e Alfonso (Fernando Coronado) saranno pronti per partire alla volta della città di Parigi dopo che hanno avuto inizio le ricerche riguardanti l'omicidio di Perez De Ayala. I coniugi Castaneda avranno un incontro con Marcela, Matias e la piccola Carmelia.

Pubblicità

Il ragazzo mostrerà la propria vicinanza ai genitori al punto che vorrebbe fuggire con loro ma sarà costretto a rivedere il suo piano. Maria annuncerà che è vicino l'arrivo di Beltran ed Esperanza nel paese di Puente Viejo.

Julieta e Saul capiscono il piano organizzato da Prudencio

Francisca sarà pronta per raccontare ai concittadini di essere viva e vegeta al punto che arriverà al municipio. La Montenegro avrà intenzione di riaccendere i contrasti con Carmelo e Severo (Chico Garcia).

Fernando capirà di non avere chance a Puente Viejo e non sarà intenzionato a perdonare Maria dopo le bugie della donna. Il Mesia lascerà il paese, mentre Julieta comincerà a sospettare che una persona la stia inseguendo. La fidanzata di Saul deciderà di parlare della situazione con Consuelo e Julieta crederà che le preoccupazioni siano legate al matrimonio imminente. Julieta e Saul capiranno che Prudencio voglia mettere a repentaglio le nozze. Infine Maria verrà informata dell'incidente automobilistico di Esperanza e Beltran.