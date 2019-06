Simona Ventura è tornata a confessarsi in televisione, e lo ha fatto rilasciando una lunga intervista al programma di Raitre, "La mia passione", durante il quale ha parlato della sua carriera tra Rai e Mediaset e anche della sua esperienza all'Isola dei Famosi nelle vesti di concorrente.

Come ben saprete, infatti, un paio di anni fa la conduttrice decise di rimettersi in gioco e di farlo accettando la proposta Mediaset di diventare una delle naufraghe dell'Isola di Canale 5 condotta da Alessia Marcuzzi. Un'esperienza che tuttavia non è stata positiva al massimo per super-Simo, così come ha raccontato nell'intervista rilasciata su Raitre.

La confessione di Simona Ventura sull'Isola dei Famosi

Nel dettaglio, la presentatrice ha rivelato che dopo la sua partecipazione all'Isola dei Famosi come concorrente non l'ha più vista né seguita in televisione. Il motivo? La Ventura ha ammesso di aver saputo delle cose che l'hanno ferita, tanto da dichiarare che non si aspettava un simile odio nei suoi confronti.

"Hanno tentato, in verità, di farmi del male", ha aggiunto la conduttrice durante l'intervista rilasciata al programma "La mia passione", ribadendo che nonostante tutto resta un'esperienza da ricordare, perché grazie all'Isola dei Famosi è riuscita a ritrovare se stessa dopo un periodo non proprio facile anche dal punto di vista lavorativo.

Parole decisamente forti quelle della Ventura, la quale però non è voluta entrare nei dettagli delle sue rivelazioni, non facendo i nomi delle persone che le avrebbero fatto del male nel momento in cui si mise in gioco nel reality show che lei stessa aveva condotto per svariate stagioni e che aveva portato al grande successo sulle reti Rai.

Il ritorno di Simona Ventura in Rai e l'addio a Temptation Island Vip

Insomma, resta il mistero intorno a queste dichiarazioni di Simona Ventura, reduce dal ritorno in Rai alla conduzione del talent-show The Voice of Italy che, tuttavia, non ha ottenuto il successo sperato in termini di ascolti.

La media della trasmissione, infatti, si è aggirata sui 2 milioni circa di spettatori, con uno share che non è andato oltre la soglia del 10%.

E adesso per il futuro professionale di super-Simo cosa c'è da aspettarsi? Non ci sono ancora notizie ufficiali su quello che accadrà nel corso della prossima stagione televisiva, che sicuramente la vedrà ancora protagonista sugli schermi di "mamma Rai". Ciò vuol dire che la Ventura non condurrà la seconda edizione di Temptation Island Vip, il fortunato reality show delle tentazioni in onda su Canale 5 che tornerà sul piccolo schermo a partire dal prossimo mese di ottobre in prima serata.