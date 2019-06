Sono passati pochi giorni dall'ultima edizione del programma 'The Voice of Italy' che ha ottenuto un buon successo in termini di ascolti e ha decretato il ritorno della conduttrice all'interno della Rai. Ci sono stati molti anni di assenza dall'azienda di stato ma si è sentito il tocco della presentatrice rivelatosi fondamentale per il prosieguo della trasmissione. Si cominciano le prime ipotesi riguardo al futuro in Rai della Ventura dopo l'esperienza a The Voice.

I giornali di gossip parlano della possibilità che la Ventura possa fare ritorno in Mediaset dove ha ottenuto dei successi importanti. Ne sono esempi le trasmissioni come 'Temptation Island Vip' che ha visto la partecipazione dell'ex marito Stefano Bettarini. Non si può dimenticare il programma 'Selfie-Le cose cambiano' senza escludere il ruolo di giudice all'interno del talent show 'Amici'. In precedenti interviste, la Ventura ha avuto modo di ringraziare Maria De Filippi che ha avuto un ruolo fondamentale dandole opportunità lavorative importanti.

Simona Ventura, dopo queste indiscrezioni, è stata protagonista di un'intervista nel corso della quale ha avuto modo di porre l'attenzione riguardo al futuro lavorativo. L'unica certezza si ritrova nel fatto che, fino al mese di novembre, la Ventura non sarà impegnata in un programma della Rai e può essere libera di lavorare in un'altra rete.

Le dichiarazioni rilasciate al settimanale 'Nuovo Tv'

I telespettatori sperano nel ritorno della conduttrice per condurre la nuova edizione de L'Isola dei Famosi.

Le dichiarazioni della Ventura sembrano togliere speranza a questa ipotesi. Queste sono le parole rilasciate dalla presentatrice: "Tutti mi indicano come prossima conduttrice dell'Isola dei Famosi, ma ha ragione il direttore di Rai 2, si possono fare tante cose nuove". Le parole fanno intendere che sia maggiormente interessata a una novità all'interno del palinsesto sottolineando quanto le piacerebbe rischiare.

Un momento importante nella carriera della presentatrice

Ulteriori informazioni arrivano da 'Tv blog' che ha indicato Simona Ventura come una delle possibili candidate alla conduzione della prossima edizione de 'Il Grande Fratello Vip'.

Sarebbe tra le prescelte per sostituire Ilary Blasi e inoltre si parla della possibilità che la presentatrice possa trovarsi al timone de 'L'isola dei famosi', esclusa però dalla piemontese. In questo caso sarebbe una stagione ricca di impegni per la conduttrice all'interno della Mediaset trovandosi a condurre due reality. Simona Ventura ha voluto chiarire la situazione rilasciando un'intervista al famoso settimanale 'Nuovo Tv' dove ha spiegato i retroscena che potrebbero esserci in merito al futuro in carriera.