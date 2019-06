Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate americane continuano ad essere ampiamente caratterizzate dal processo di avvicinamento al mistero dell'anno: la scoperta che Beth Spencer non è morta a Catalina ma è stata adottata da Steffy, del tutto ignara di avere accolto nella sua vita la figlia di Hope e Liam. Sempre più persone hanno appreso la verità sull'intrigo di Reese Buckingham e l'ultima, in ordine di tempo, è stata Emma Barber. La giovane, ascoltando per caso una conversazione tra Zoe e Xander, è rimasta sconvolta dalla notizia e ha deciso di correre immediatamente da Hope per informarla dell'accaduto.

Sulla sua strada, però, ha trovato Thomas, pronto a tutto per impedirglielo. Un inseguimento notturno ha causato un incidente e la conseguente morte della Barber. Ma il suo decesso potrebbe non essere l'unico prima che la verità venga scoperta.

Beautiful anticipazioni: più di un personaggio potrebbe morire

Nelle prossime puntate americane di Beautiful verrà confermata la morte di Emma Barber, caduta rovinosamente da un burrone con la sua auto. Thomas, in quel momento si troverà alle sue spalle, continuando a lampeggiare con i fari della sua auto.

Ma ritenere il rampollo Forrester unico responsabile sarebbe riduttivo, dato che la giovane perderà il controllo del mezzo mentre sarà intenta a scrivere un messaggio sul suo cellulare (per informare Hope del suo arrivo). Sta di fatto che Thomas non chiamerà i soccorsi e osserverà, con una certa soddisfazione, l'auto ai piedi della scarpata. Le anticipazioni rivelano che nei prossimi giorni Brooke avrà dei sospetti sul coinvolgimento del figliastro, dopo avere scoperto del litigio tra lui e la Barber poco prima del tragico epilogo.

Il decesso di Emma potrebbe non essere l'unico che caratterizzerà le trame americane delle prossime settimane. A riportarlo è l'autorevole rivista "Soap Opera Digest", la quale segnala chiaramente che più di un personaggio potrebbe morire. Un'ipotesi che lo stesso Bradley Bell aveva chiamato in causa qualche tempo fa, lasciando intravedere ad un epilogo dark della questione.

Bradley Bell: 'La storia di Beth sarà un thriller'

Il produttore esecutivo di Beautiful Bradley Bell ha rilasciato una nuova intervista al "Soap Opera Digest", anticipando ulteriori dettagli sull'evoluzione della storyline più attesa dell'anno ovvero la finta morte di Beth Spencer.

Dopo avere confermato che la svolta avverrà durante l'estate, Bell ha rivelato che Xander continuerà ad essere frustrato per tale segreto mentre Zoe si troverà indecisa tra la lealtà per il ragazzo che ama e il timore di mandare il padre in prigione. La situazione si complicherà anche a causa del ritrovato triangolo tra Steffy, Hope e Liam, con quest'ultimo nuovamente alle prese con l'amore che prova per le due donne. Thomas, invece, avrà bisogno di una persona da amare e penserà di averla trova in Hope, la quale però non ricambierà gli stessi sentimenti.

Si verranno quindi a creare degli intrecci complessi, dando vita ad un thriller, ad una storia d'amore e ad una serie di drammi e dinamiche che terranno con il fiato sospeso il pubblico da casa.