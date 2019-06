Gli spoiler spagnoli della soap Il Segreto, trasmessa in Italia tutti i giorni verso le 16:20 con grande successo di pubblico, propongono trame molto avvincenti ed intriganti. Protagonisti delle vicende che stanno per andare in onda in Spagna tra il 24 ed il 27 giugno sono Antolina ed Elsa, Raimundo e Mauricio, che si sono accordati per ritardare la vendetta che vuole compiere Francisca contro Carmelo e Severo. L'ex locandiere infatti, insieme ad Irene, ha dedotto, dagli ultimi avvenimenti relativi alla vita di Maria, che il vero colpevole dell'attentato alle nozze del Mesia, che ha reso invalida la Castaneda, sia lo stesso Fernando.

Intanto Prudencio scopre che Lola è una spia della Montenegro che ha fatto con lui un doppio gioco. Perciò la caccia via. Carmelo e Severo sono intenzionati ad uccidere Francisca a qualsiasi costo. Così, quando i due si recano alla Casona, neppure Mauricio riesce a fermarli, finendo steso sul pavimento dai due.

Antolina dimostra ancora la sua malvagità

Antolina, mentre è sola in casa butta via tutti i preparativi incendiari che aveva nascosto nel patio.

Appena uscito Isaac poi, la giovane lancia via lontano anche le medicine che Elsa dovrebbe assumere dopo aver subito l'intervento al cuore, per provocarle così una crisi. La Laguna appare molto provata e sembra stia per morire.

Antolina pensando di essere sola confessa orgogliosa i suoi crimini, dall'attentato alle nozze di Elsa all'uccisione del padre di quest'ultima. La Ramos afferma anche di averle provocato la malattia cardiaca colando del gesso nel suo cibo.

La giovane ignora che in una stanza della casa molti testimoni, stavolta, l'hanno ascoltata ammettere i suoi misfatti. Purtroppo, però, la tremenda criminale riesce a fuggire.

Dolores porta un messaggio di Francisca a Lola, ma invece di riferirlo alla ragazza, lo dà a Prudencio lasciandolo stupito. Egli si chiede se per caso Lola non sia al servizio della Montenegro. Quando lei ammette di essere stata una spia per Francisca, l' Ortega la caccia via.

Francisca assume degli uomini armati

Severo e Carmelo arrivano alla Casona pronti a tutto pur di uccidere la Montenegro, tanto che i due riescono a stendere Mauricio sul pavimento. In quel momento, arriva Raimundo. Carmelo sta per sparare alla matrona quando Ulloa ed Irene si frappongono nella traiettoria e rivelano al Sindaco che il vero colpevole dell'attentato è Fernando Mesia. La tensione diminuisce e Severo è d'accordo con Irene. Entrambe le parti si sono date una tregua.

Purtroppo Raimundo, quando poi torna alla Casona, non trova Francisca per spiegarle come stanno le cose. Mauricio rivela a Raimundo che la donna gli ha chiesto dii radunare degli uomini armati. Ulloa deve quindi trovare subito la moglie in modo che ella non faccia uccidere degli innocenti.

La matrona è andata a L' Avana per riportare Maria alla villa. Con la Castaneda rientra alla Casona anche Fernando. Perciò Raimundo affronta Francisca per dirle che ciò non gli sta bene.

Egli crede che il Mesia voglia creare conflitti tra Maria e la sua madrina. Intanto arriva Matias e, prima che egli parli con il nonno, Fernando lo rassicura che sua sorella è ben curata e che lui ha assunto anche una infermiera per accudirla. Un'infermiera che però, non piace a Maria per i suoi modi spesso umilianti e sadici. Carmelo ripensa all'ipotesi che forse l'attentatore della macchina dove viaggiavano Adela ed Irene potrebbe essere il Sindaco di Belmonte, perché sui giornali erano state pubblicate le sue infedeltà e che aveva giurato di vendicarsi.