Le anticipazioni della nota soap opera Un posto al sole riservano interessanti curiosità. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 24 a venerdì 28 giugno, Anita bacerà Vittorio. Intanto, Leonardo programmerà un pranzo a sorpresa. Filippo scoprirà che dovrà partire per Londra insieme al padre. Diego sarà convinto che Eugenio sia l'amante di Beatrice, dunque inizierà a spiarlo e pedinarlo incessantemente per cercare di cogliere la coppia sul fatto. Poi Eugenio rischierà di essere investito.

Un posto al sole, trame dal 24 al 28 giugno 2019

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, come detto quelle che verranno trasmesse dal 24 al 28 giugno, Irene e Serena, in assenza di Filippo, vorranno passare una giornata tranquilla insieme a Leonardo, ma improvvisamente alcuni imprevisti disturberanno la piacevole gita. In seguito, Vittorio sarà notevolmente confuso, poiché si sentirà provocato da Anita e sarà parecchio tormentato dalla presenza di Alex.

Successivamente Marina sarà notevolmente scoraggiata e insoddisfatta dal suo lavoro per colpa di Alberto, ma anche perché soffrirà la mancanza di Alice ed Elena. I genitori di Nadia arriveranno in Italia e avranno subito una discussione con Renato.

Diego sarà sempre più sicuro che Eugenio sia l'amante di Beatrice e per questo penserà di compiere un terribile gesto nei confronti dell'uomo. Nel frattempo, uno sconosciuto si introdurrà all'interno dell'abitazione di Marina.

L'uomo prenderà una cornice con una foto che ritrae la donna e poi fuggirà. Più tardi Michele accompagnerà i genitori di Nadia, intenzionati a trascorrere una giornata tranquilla nella bella Napoli. Raffaele organizzerà un diabolico piano insieme ad Otello per cercare di aiutare Renato. Successivamente Eugenio sarà quasi investito e non saprà se denunciare l'accaduto. Marina accuserà la sua cameriera del furto della cornice, ma Arturo continuerà a gironzolare per la villa. Infine, Diego affronterà Eugenio.

Dove guardare in streaming le puntate di Un posto al sole

In attesa della messa in onda dei nuovi episodi di Un posto al sole, è possibile rivedere alcune delle puntate già trasmesse grazie al sito RaiPlay.it. Sulla piattaforma dedicata è possibile trovare alcuni video riguardanti gli spoiler delle prossime puntate della serie televisiva, ma anche clip curiose sui principali protagonisti della soap italiana.