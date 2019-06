Mancano poche ore alla prima puntata di Temptation Island: il portale Witty Tv ha pubblicato un video contenente alcune anticipazioni di quello che il pubblico vedrà stasera su Canale 5. Stando a quello che si percepisce guardando queste immagini dovrebbero essere Jessica Battistello e Andrea Filomena a lasciare il reality ad appena 4 ore dal loro ingresso nei villaggi. Come ha anticipato Maria De Filippi in radio una delle coppie del cast ha abbandonato la trasmissione dopo pochissimo tempo perché il fidanzato ha chiesto il falò di confronto immediato a causa della "cotta" che la sua dolce metà di sarebbe presa per un single.

Prime anticipazioni sul debutto di Temptation

Alle 21:10 di lunedì 24 giugno ci sarà il ritorno in Tv di uno dei programmi più amati dal pubblico: Temptation Island.

Pubblicità

Pubblicità

A poche ore dalla prima puntata della sesta edizione, Witty Tv ha reso pubblico un filmato contenente alcune anticipazioni di quello che andrà in onda stasera su Canale 5.

Uno dei momenti più attesi della serata è sicuramente quello dedicato al primo falò di confronto di questa stagione. Nello specific, come ha svelato Maria De Filippi in radio poco tempo fa, una delle coppie del cast ha lasciato il format la sera stessa in cui sono iniziate le registrazioni.

Pubblicità

I protagonisti che hanno abbandonato il reality, ad appena 4 ore dal via, dovrebbero essere Jessica Battistello e Andrea Filomena. Guardando il video con le anticipazioni della puntata in onda questa sera (24 giugno) sono stati in tanti a pensare che siano questi due ragazzi i primi a confrontarsi davanti a Filippo Bisciglia per dare una svolta alla loro storia d'amore.

Nelle immagini in questione si vede il fidanzato piangere e dire: "Ma che ca... di mostro ho trovato?".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Anticipazioni Tv

Basandoci sulle indiscrezioni che sono trapelate fino ad oggi pare che una delle ragazze del cast abbia perso la testa per un single e che la sua dolce metà abbia richiesto un falò immediato per dirle addio.

Ricordiamo che Jessica e Andrea partecipato a Temptation Island dopo aver annullato le nozze che erano state fissate proprio in questo periodo. La giovane, in particolare, ha deciso di far saltare tutto perché non è convinta di avere accanto la persona giusta.

Le sei coppie del cast

Oltre a Jessica ed Andrea (ovvero ai primi che si dice abbiano lasciato il villaggio a 4 ore dall'inizio delle riprese), ci sono altri 10 protagonisti che sono stati scelti per animare le puntate della sesta edizione di Temptation Island.

Katia e Vittorio, ad esempio, partecipano al reality di Canale 5 per mettere alla prova la "leggerezza" di lei: il ragazzo, infatti, sostiene che la sua fidanzata non lo considera ed è arrivato a perdonarle parecchie mancanze di rispetto in questi anni.

Pubblicità

Nicola e Sabrina hanno accettato di prendere parte a quest'esperienza per capire se la differenza d'età che c'è tra loro (circa 12 anni) può essere un ostacolo per i loro progetti futuri.

Ilaria ha chiesto al compagno Massimo di entrare a far parte del cast di Temptation perché vuole testare il suo comportamento: il giovane, infatti, lamenta spesso di non sentirsi libero neppure in casa.

Nunzia e Arcangelo hanno immediatamente catturato l'attenzione dei curiosi.

Pubblicità

Lui, in particolare, nel video di presentazione ha detto che la fidanzata è la persona più importante della sua vita ma non l'unica.

Chiudono il cast Cristina e David di Uomini e Donne Over. A pochi mesi dall'inizio della loro relazione i due partecipano al reality per provare a superare un momento di crisi che stanno vivendo.