La famosa serie televisiva Un posto al sole riserva molte novità entusiasmanti che interessano i milioni di fan della soap opera. Nelle puntate in onda da lunedì 3 a venerdì 7 giugno, Filippo dovrà decidere se interessarsi o meno all'idea imprenditoriale del padre. Frattanto Marina cercherà un modo per allontanare Alberto. In seguito, Rossella vorrà conservare solamente un legame di amicizia nei confronti di Patrizio, ma quest'ultimo proverà ancora dei forti sentimenti per la donna.

Pubblicità

Pubblicità

Nel frattempo Marina deciderà di portare avanti il suo progetto nei confronti di Alberto, poiché vorrà liberarsene. Successivamente Clara sarà colta inaspettatamente dai sensi di colpa. Di seguito le altre anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole.

Cerruti chiede a Michele di fare da padrino a Lorenzo

Nelle puntate di Un posto al sole che, come detto, verranno trasmesse dal 3 al 7 giugno, Alex avrà continui problemi sul lavoro a causa dei molti ritardi, pertanto, quando scoprirà che alla Terrazza è disponibile una camera libera, penserà di aver trovato finalmente una soluzione ai suoi problemi e sarà parecchio felice.

Un posto al sole, anticipazioni: Cerruti sceglierà Michele come padrino di Lollo.

Intanto Cerruti sceglierà chi dovrà essere il padrino di suo figlio Lorenzo e si recherà da Michele per annunciargli che lui è il prescelto. Successivamente, Alberto prenderà ispirazione dall'idea imprenditoriale di Roberto e consiglierà subito a Marina di espandere le attività dei cantieri al chartering turistico.

Guido verrà rifiutato da Mariella

Alex sarà in attesa di sapere cosa pensano gli abitanti della Terrazza della sua persona, per poter avere la possibilità di diventare la nuova inquilina.

Pubblicità

Intanto Guido aiuterà Cerruti e Michele a sistemare un'ambiguo malinteso. Successivamente il Del Bue sarà ormai convinto di voler chiedere a Mariella di sposarlo, pertanto si recherà da Assunta per parlare della faccenda. Poi Guido sarà notevolmente angosciato e affranto per l'improvviso rifiuto della fidanzata. Frattanto Mariella sarà colta da un forte senso di colpa, poiché ha nascosto la verità nei riguardi di Lorenzo. Alex, invece, si confronterà con Vittorio e comincerà a diffidare della decisione presa.

Dove guardare in streaming online le puntate di Un posto al sole

Nell'attesa che siano trasmesse le prossime puntate della nota serie ambientata a Napoli Un posto al sole è possibile guardare tutti gli episodi già andati in onda in televisione attraverso il sito dedicato RaiPlay.it. Oltre alle puntate della soap opera, sulla piattaforma apposita si possono trovare interessanti video che riguardano le anticipazioni e le trame delle future puntate di Un posto al sole.