La programmazione di Un posto al sole prosegue con successo anche durante il caldo periodo estivo. La soap opera partenopea continua ad appassionare il numeroso pubblico di Rai 3 con nuovi avvincenti episodi tutti da scoprire. Anche le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 24 al 28 giugno non fanno eccezione. In particolare, gli spoiler si focalizzano su Vittorio e Alex. Nello specifico, il ragazzo uscirà con Anita e proprio durante l'appuntamento i due si scambieranno un bacio.

Tuttavia, non appena tornato a casa, Vittorio rifletterà sull'accaduto e cadrà in uno stato di profonda crisi che lo costringerà a riflettere seriamente sulla sua vita sentimentale. Un vortice di incertezze che verrà acuito dall'assillante presenza di Alex e dalle continue provocazioni di Anita.

Anticipazioni Upas dal 24 al 28 giugno

Le anticipazioni relative alle puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 24 a venerdì 28 giugno si concentrano inoltre sulla crescente gelosia di Diego nei confronti di Beatrice.

L'uomo, deciso a non arrendersi alla fine della sua relazione, inizierà a pedinare il presunto amante della sua ex per fugare i suoi dubbi e cogliere la nuova coppia sul fatto. La gelosia lo porterà inoltre a meditare e si farà sempre più insistente la possibilità di compiere un gesto estremo, tanto che le anticipazioni parlano di un'automobile che rischierà di investire proprio Eugenio. Un'occasione che costringerà l'uomo a decidere se denunciare o meno quanto accaduto alla Prefettura. Sarà proprio quello il pretesto per Diego di affrontare finalmente il suo presunto rivale in amore.

Un posto al sole, anticipazioni: Marina affronterà un momento difficile

I rimanenti spoiler relativi alle nuove puntate di Un posto al sole si focalizzano sul personaggio di Marina. La donna dovrà affrontare un periodo particolarmente delicato sia per quanto riguarda la sua vita lavorativa che per quanto concerne la sfera privata. Continuamente vessata dalla provocazioni di Alberto, che non perderà occasione per metterla in discussione sul lavoro, sempre più provata dall'assenza di Elena ed Alice, Marina dovrà inoltre fare i conti con un misterioso uomo che si introdurrà nella sua abitazione sottraendole una cornice che la ritrae.

La donna non comprenderà subito che il furto è opera di uno sconosciuto e accuserà, erroneamente, la sua domestica. Infine, ci sarà spazio anche per Leonardo e Serena. I due si concederanno qualche ora di meritato riposo in barca, ma una sconvolgente rivelazione dell'uomo getterà Serena in uno stato di profonda frustrazione.