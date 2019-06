Un posto al sole, una delle più amate soap italiane, continua ad appassionare con le storie che si svolgono intorno a Palazzo Palladini. L'appuntamento è dal lunedì al venerdì su raitre, alle 20.45. Anche le puntate che vanno fino al 28 giugno riservano sorprese. Ci sarà infatti un furto a casa di Marina, mentre Vittorio sarà confuso per via del ritorno di Anita.

Vittorio confuso per Anita

Vittorio sarà di fronte a un bivio. Anita, la sua ex ragazza, proverà a tentarlo e lui dopo aver opposto qualche resistenza, cederà.

La ragazza, infatti, nel corso di una discussione riuscirà a destabilizzarlo e alla fine i due si baceranno. Questo episodio metterà in crisi il figlio di Guido, già provato dalle pressioni di Alex e i suoi sentimenti saranno messi in discussione.

Il lato oscuro di Leonardo

Leonardo, l'amico misterioso di Tommaso, farà ritorno a Palazzo Palladini e organizzerà un pranzo a sorpresa. Quando il ragazzo saprà di una partenza imminente di Filippo e Ferri per Londra, coglierà l'occasione per invitare Serena e Irene ad una gita in barca.

Un posto al sole, anticipazioni ultima settimana di giugno

La giornata partirà nel migliore dei modi, ma poi avrà un risvolto disastroso. Nel corso di questa settimana, Leonardo svelerà un lato oscuro di sé che non piacerà a Serena. Intanto Diego sarà sempre più convinto che Beatrice abbia una relazione con Eugenio e comincerà a seguire l'uomo. A causa della sempre più incontrollabile gelosia, Diego rischierà di commettere una pazzia.

Nel corso dell'ultima settimana di giugno, Nicotera si troverà coinvolto in un incidente: rischierà di essere investito da un'auto.

Questo episodio turberà molto il magistrato che non saprà se mettere al corrente la Prefettura. Diego, intanto, riuscirà finalmente a trovare il coraggio di affrontare Eugenio e chiarire la sua situazione.

Marina sarà sempre più in crisi

Il brutto momento per Marina continuerà. La donna, infatti, avrà continui ripensamenti sulla sua vita e sarà molto frustrata a causa del tempo che passa e della mancanza di Elena e Alice che accentuerà il suo senso di solitudine.

Alberto intanto non farà che peggiorare l'umore dell'imprenditrice. A casa di Marina, intanto, un uomo farà sparire una cornice con una sua foto. La donna incolperà la sua domestica per il misterioso furto, ma non sa che una presenza sospetta continuerà ad aggirarsi per la villa.

Renato ospiterà i genitori di Nadia

I genitori di Nadia arriveranno a Napoli e faranno un giro turistico con Michele. Non mancheranno i momenti divertenti, infatti Renato, grazie all'aiuto di Raffaele e Otello cercherà di conquistare i suoi suoceri con un piano messo a punto dagli amici.

L'uomo, per l'occasione, metterà in piedi una messinscena a Palazzo Palladini.