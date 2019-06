Da non perdere le anticipazioni Beautiful relative alle puntate dal 17 al 21 giugno su Canale 5. Finalmente, Liam e Hope sono riusciti a sposarsi, nonostante la lotta a colpi di torta a dir poco esilarante tra Taylor e Brooke. La giovane Forrester sembra aver ritrovato la serenità, capendo di non poter più intromettersi tra il suo ex marito e la dolce Hope. Intanto Bill sembra non prendersi cura di Will. immerso fino a tarda ora nel suo impegnativo lavoro.

Pubblicità

Pubblicità

L'indifferenza dello Spencer ha fatto indispettire Katie, che ha ascoltato il consiglio della sua famiglia di chiedere la custodia esclusiva del piccolo. La Logan ha intanto intrecciato una calda relazione con il bel Thorne, già interessato a lei da parecchio tempo. Le cose però sono destinate a complicarsi ulteriormente. Kelly non starà bene e Liam, preoccupatissimo, si precipiterà a casa di Steffy. Nel frattempo, Hope verrà colpita da un improvviso malore, che metterà a rischio la sua gravidanza.

Beautiful, anticipazioni dal 17 al 21 giugno 2019: Kelly sta male

Beautiful, anticipazioni da lunedì 17 giugno a venerdì 21: Liam corre da Steffy

Nei prossimi episodi di Beautiful in programma su Canale 5, Carter e Thorne si incontrano. I due uomini d'affari parlano del comportamento di Bill, che sembra non preoccuparsi minimamente del benessere di Will. L'uomo va fermato, tanto più ora che è deciso a togliere il piccolo a Katie per ripicca. Lo Spencer infatti ha saputo della relazione tra la Logan e Thorne, rimanendone indispettito.

Pubblicità

Panico alla Forrester Creation. Steffy, che solo ora sembra aver trovato un po' di pace, è alle prese con un problema di salute di Kelly. La neonata ha una febbre molto alta. Non sapendo che altro fare, la Forrester si precipita a casa per portare dal medico la piccola, seguita da un altrettanto preoccupato Liam.

Hope ha un malore nelle prossime puntate di Beautiful

Katie e Bill si preparano alla guerra legale per la custodia di Will. Nessuno dei due intende cedere.

Tra le famiglie Logan e Spencer torna la tensione. Bill, desideroso di mettere le cose in chiaro, si reca a casa di Katie per avere un chiarimento. A malincuore, la sorella di Brooke avvisa l'ex marito che non ha intenzione di tirarsi indietro, Will dovrà vivere con lei. E' guerra.

Nel frattempo, Liam e Steffy si preoccupano per la febbre alta di Kelly. In questa triste occasione, la giovane Forrester confessa all'ex marito di amarlo ancora. Liam non ha nemmeno il tempo di riflettere che una nuova, inaspettata complicazione è pronta a destabilizzarlo.

Pubblicità

Hope, in casa da sola, ha un forte malore. La sua gravidanza è a rischio? Si saprà con le prossime anticipazioni Beautiful in onda come sempre su Canale 5 dal lunedì al venerdì.