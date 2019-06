La soap opera di Un posto al sole continua ad appassionare i telespettatori italiani a distanza da diversi anni dal debutto su Rai Tre della soap opera ambientata a Napoli. Nelle nuove puntate, trasmesse dal 1° al 5 luglio, Vittorio e Alex saranno sempre più distanti mentre Raffaele aiuterà Diego a voltare pagina. Infine Serena si avvicinerà a Leonardo, l'amico del povero Tommaso.

Un posto al sole: tensione tra Vittorio e Alex

Le nuove anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate in onda da lunedì 1 venerdì 5 luglio, svelano che le accuse di Diego sull'amante di Beatrice metteranno in difficoltà suo padre mentre Mia rischierà di far lievitare la tensione tra Vittorio e Alex (Maria Maurigi).

In questo frangente Anita potrebbe avere una chance per avvicinarsi al Del Bue. Intanto Michele (Alberto Rossi) cercherà di avere notizie sul processo nei confronti di Mimmo, reo di averlo sequestrato al caffè Vulcano.

Raffaele consiglia Diego

Raffaele (Patrizio Rispo), invece, capirà che Diego dimostra un'ossessione nei confronti di Beatrice. Il Giordano, a questo punto, inviterà il figlio a lasciar perdere la ragazza. Allo stesso tempo Anita farà una rivelazione che potrebbe minare il rapporto tra Alex e Vittorio. Infine Michele avrà un incontro con i genitori di Mimmo tanto da convincersi a voler aiutare sempre di più il giovane.

Leonardo si avvicina a Serena

Stando alle trame di Un posto al sole, in onda nella prima settimana di luglio su Rai Tre, si apprende che Leonardo (Erik Tonelli) e Serena prenderanno sempre più confidenza dopo aver trascorso alcuni giorni insieme. Proprio per questo motivo la Cirillo potrebbe scoprire delle cose inaspettate nei confronti del giovane. Diego (Francesco Vitiello), invece, ripenserà ai consigli del padre e comprenderà di aver sbagliato.

Il Giordano, infatti, deciderà di gettarsi a capofitto nel lavoro per dimenticare Beatrice. Proprio quest'ultima non sarà soddisfatta del suo attuale ménage sentimentale. Allo stesso tempo Guido penserà a partire per le vacanze insieme a Mariella gettandosi i problemi alla spalle.

Angela e Franco in crisi

Marina (Nina Soldano) farà installare delle telecamere all'interno della sua abitazione in quanto teme di essere spiata da uno sconosciuto. Alla fine la donna esaminerà i filmati credendo di sapere l'identità del ladro.

Nel frattempo Leonardo chiederà perdono a Serena mentre Cerruti sarà invitato a cena dopo la partenza di Guido e Mariella. Filippo, invece, farà una proposta a Leonardo che metterà in crisi la Cirillo. Infine la madre di Angela (Claudia Ruffo) confesserà di avere dei problemi sentimentali con Denis.