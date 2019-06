Arrivano le nuove anticipazioni settimanali di una delle soap più famose del panorama televisivo italiano, "Tempesta D'amore". Le trame, di cui parleremo qui di seguito, fanno riferimento alle puntate italiane che andranno in onda su Rete 4 dal 23 al 29 giugno.

La riunione degli azionisti

Le anticipazioni di "Tempesta D'amore" ci segnalano che tutti gli azionisti del Furstenhof si riuniranno per decidere se costringere o meno Christoph a cedere le sue quote, dopo essere stato accusato dalle forze dell'ordine.

Pubblicità

Pubblicità

Il giorno prima del suo ultimo esame alla scuola professionale, Jessica sarà travolta dall'ansia e chiederà aiuto ad Alfons: l'uomo le consiglierà di bere latte e miele per calmarsi. I medici comunicheranno a Boris che la gamba di Tobias potrebbe non tornare più come era prima. A quel punto il giovane deciderà di rivolgersi ad altri specialisti per un nuovo parere, ma anche gli altri medici finiranno per dirgli la stessa cosa. Dopo aver preso il latte con il miele, Jessica si addormenterà come un sasso e finirà per svegliarsi molto tardi la mattina seguente.

Pubblicità

Dopo aver ricevuto brutte notizie anche dal secondo gruppo di medici, Boris chiederà aiuto a Natascha. Jessica arriverà in tempo per l'esame ma ne rovinerà l'esito a causa del suo nervosismo eccessivo. Denise e Joshua decideranno di indagare insieme per riuscire a trovare gli indizi necessari per scoprire chi ha causato l'incidente di Tobias. Dopo aver fallito l'esame, Jessica si ritroverà a vagare per i boschi, venendo sopraffatta dalle doglie.

Werner diventa un cameriere del Burger

Romy cercherà di convincere Boris a rivelare a Tobias la verità sulle sue condizioni, ma il giovane non ne vorrà sapere.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Sopraffatta dalle doglie, Jessica chiederà aiuto: verrà soccorsa da Annabelle che la condurrà in una baita. Per conquistare Hildegard, Werner accetterà di diventare uno dei camerieri della birreria "Burger". Una squadra sportiva di Colonia contatterà Paul per offrirgli un posto di lavoro nel loro team. Natascha avvertirà degli strani sintomi e si convincerà erroneamente di essere sul punto di entrare in menopausa. Christoph cercherà di convincere sua figlia Denise della sua innocenza, ma i suoi tentativi falliranno miseramente.

Alfons si arrabbierà moltissimo quando scoprirà che Hildegard ha prestato a Werner alcuni suoi vestiti a causa di un temporale. Denise scoprirà alcune bugie di Annabelle e si convincerà che la sorella stia tradendo Joshua. Christoph deciderà di attuare un piano estremo per rendere inoffensiva Xenia. Michael troverà una bambina nel bosco e chiederà a Natascha di tenerla con loro, ma la donna non si rivelerà essere molto entusiasta delle intenzioni del medico.