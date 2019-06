Le vicende di Un posto al sole, in onda su Rai Tre, continuano ad appassionare sempre più telespettatori. Nelle nuove puntate, trasmesse da lunedì 17 a venerdì 21 maggio, Michele si troverà in una situazione pericolosa per colpa di Mimmo mentre Diego sarà sempre più ossessionato da Beatrice. Infine Leonardo arriverà a Napoli con qualche scheletro nell'armadio.

Un posto al sole: Michele in pericolo

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate in onda dal 17 al 21 giugno, svelano che Michele (Alberto Rossi) capirà che Mimmo è un giovane fragile e spaventato nonostante lo abbia sequestrato.

Pubblicità

Pubblicità

In questo frangente Saviani cercherà di convincere il ragazzo a costituirsi alle forze dell'ordine. Marina (Nina Soldano), invece, scoprirà che gli operai non hanno più stima nei suoi confronti mentre Assunta sarà vittima di un equivoco che vedrà protagonisti Guido e Vittorio. Nel frattempo Diego sarà certo che Beatrice abbia una storia d'amore con un altro uomo mentre Mimmo deciderà di farsi aiutare dopo essersi confidato con Michele. Infine Marina dovrà fare i conti con l'età e con i vari cambiamenti della vita.

Un posto al sole, trame: Mimmo tiene in ostaggio Michele, l'arrivo di Leonardo

Saviani vuole aiutare Mimmo

Le trame di Un posto al sole in onda a metà giugno su Rai Tre, svelano che Diego (Francesco Vitiello) tenterà di cogliere in flagrante Beatrice, sicuro che abbia una tresca con Eugenio, sebbene la verità potrebbe essere un'altra. Intanto i piani di Michele per aiutare Mimmo non collimeranno con Silvia e Otello mentre le cose tra Andrea (Davide Devenuto) e Arianna procederanno a gonfie vele. La coppia, infatti, ha deciso di fare dei passi verso il futuro insieme. Nel frattempo il trasferimento di Alex nella terrazza procederà senza intoppi finché sua sorella non ci metterà lo zampino.

Pubblicità

Leonardo arriva a Napoli

Il giovane Giordano tenterà di avvicinarsi a Beatrice mentre Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) accoglierà Leonardo (Erik Tonelli) a Napoli, che ha deciso di riportare l'imbarcazione di Tommaso, morto in Messico per colpa di una vicenda legata al commercio della droga. Intanto alcune colleghe cinesi faranno crollare i pregiudizi a Serena. Alex, invece, si troverà al centro di una congiura alla terrazza. In contemporanea a tutto ciò Roberto, Filippo e Serena daranno l'ultimo saluto a Tommaso mentre si scoprirà che Leonardo nasconde un segreto.

Poco dopo Niko darà dei consigli a Beatrice dopo aver scoperto che ha una relazione con un uomo sposato. Infine Vittorio si avvicinerà all'ex fidanzata Anita dopo essere stato pressato da Alex (Maria Maurigi). Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni sulle vicende ambientate al Palazzo Palladini.