Le anticipazioni di Una vita raccontano che Blanca e Diego ritrovano Moises. I due scopriranno che dietro la scomparsa di loro figlio non solo si nasconde Ursula, ma anche Samuel. Nonostante ciò, decideranno di non procedere con la denuncia alla Guardia Civile perché ora devono affrontare un penoso imprevisto. Moises è molto malato e necessita di cure in ospedale. Samuel, Diego e Blanca non lasceranno il capezzale del piccolo nemmeno un momento, nella speranza che le sue condizioni di salute possano migliorare. Nel frattempo, Arturo si sottoporrà all’operazione agli occhi ma l’esito sarà infausto.

Pubblicità

Pubblicità

Una vita: Samuel e Ursula hanno rapito Moises

Le ultime anticipazioni di Una vita annunciano che Diego e Blanca scopriranno che Ursula e Samuel sono i reali responsabili del rapimento del piccolo Moises. i due capiranno che il bimbo si trova con Samuel e inizieranno a cercarlo in tutta calle Acacias. Riera dirà mai la verità su quanto scoperto sul fratello di Diego. Finalmente, Diego e Blanca riusciranno a ricongiungersi con Moises. La felicità durerà un attimo, dal momento che si accorgeranno che il bimbo è molto malato e deve essere ricoverato in ospedale.

Pubblicità

Il Dr. Guillén, dopo aver visitato Moises, non darà buone notizie a Blanca e Diego. Moises è molto malato e necessita di cure intensive. La coppia, almeno per il momento, deciderà di non denunciare Samuel e Ursula, preoccupati solo di salvare la vita a loro figlio. Intanto, Arturo si sottoporrà all'operazione per tentare di eliminare la cataratta. Silvia sarà la prima ad apprendere dal chirurgo che l’intervento non è andato a buon fine. La donna non dirà nulla al Valverde che, dal canto suo, intuirà che che qualcosa sia andato male.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Anticipazioni Una vita: Moises è molto malato

Blanca e Diego non si daranno pace in ospedale, terrorizzati dall’ipotesi che Moises possa perdere la vita. La figlia di Ursula comincerà a sospettare che i medici le nascondono qualcosa, dopo aver visto Samuel discutere animatamente con il Dr. Guillén.

Silvia intanto conforterà Arturo che, nonostante sia diventato cieco, non avrà intenzione di arrendersi ma, al contrario, desidererà riprendere in mano la sua vita. Sarà così che il colonnello chiederà a Silvia di diventare sua moglie.

Blanca teme per la vita di suo figlio

Diego, insospettito, chiederà a Riera di scoprire tutto quello che può sul misterioso Dr. Guillén. Blanca, non riuscendo più a mantenere la calma, mediterà di rapire suo figlio e portarlo via dall'ospedale. L’Alday apprenderà una verità sconcertante: dietro alle gravi condizioni di salute di Moises si nascondono il Dr. Guillén e Samuel, che hanno provocato al bimbo una febbre molto alta, in modo che resti nelle loro mani.

Pubblicità

Purtroppo, lo stato di salute del piccolo, peggiorerà di giorno in giorno. Moises riuscirà a salvarsi? Si scoprirà con le prossime anticipazioni di Una vita.